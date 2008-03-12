Йогурт <в мешке> - риск для здоровья
Недавно хотела приобрести в магазине йогурт, но ни на одной из упаковок не нашла четко нанесенной даты, до которой йогурт можно употребить. Обратилась к продавцу, на что мне ответили, что это вина изготовителя. Можно ли покупать такой йогурт?
Комментирует юрист Игорь Позняков:
Ваши подозрения небеспочвенны. Прежде всего, заметим, что на упаковке йогурта должна быть указана дата изготовления и в течение какого времени он пригоден к употреблению, либо должно быть указано до какого времени он годен к употреблению. Это обязательное требование к информации о товаре нанесенной на индивидуальной упаковке. Без указания данной информации товар не должен находиться в реализации. Срок годности исчисляется с момента изготовления товара, поэтому время поступления его в магазин не может служить доказательством качества товара. Потребителю нужно было потребовать предоставления удостоверения о качестве, которым должна сопровождаться каждая партия продукции и в котором указывается срок ее годности.