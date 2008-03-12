Йогурт <в мешке> - риск для здоровья

Уезжаешь - предупреди ЖЭС

<STRONG>Примерно год назад моя старшая дочь уехала в Пензу и устроилась там на работу. Но прописана она по-прежнему со мной в квартире в Минске. И мне по-прежнему приходится за нее уплачивать коммунальные платежи. Что мне предпринять, чтобы не платить за отсутствующую дочь? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская:</EM> <BR><BR>Положение о порядке перерасчетов за оплату коммунальных услуг, вступившее в силу с 1 января 2006 года, предусматривает, что человек, который намерен куда-либо уехать на срок более 10 суток, должен поставить в известность в письменном виде ЖЭС. И не позднее семи календарных дней по возвращению предоставить документы, подтверждающие его отсутствие. Пункт 4 этого Положения гласит, что если данный порядок нарушен, то перерасчет не производится. Исключения из общего правила делается только в двух случаях - срочной госпитализации и взятии под стражу. А ваша дочь порядок нарушила, под исключение не попадает, следовательно, перерасчет сделан не будет. <BR><BR>Поскольку с такими вопросами к нам часто обращаются, то хотелось бы отметить, что перерасчет при условии соблюдения вышеуказанного порядка производится при отсутствии у потребителей приборов индивидуального учета расходов воды и газа. Перерасчет также производится за такие виды коммунальных услуг, как вывоз твердых бытовых отходов, холодное и горячее водоснабжение, канализацию и газ. От внесения платы за отопление жилого помещения и пользование лифтами временно отсутствующие граждане не освобождаются. К нам также часто обращаются по поводу перерасчета те граждане, которые не проживают по месту прописки, но в пределах города. Заметим, что проживание в одном населённом пункте, но не по месту прописки, не является основанием для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг.