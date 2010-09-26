Из-за чего самовоспламенился телевизор, находясь в режиме ожидания, и кто за это ответит?

Александр Красников оставил свой телевизор в режиме ожидания. Ночью он проснулся от жуткого треска. Оказалось, что телевизор самовоспламенился.

Александр Красников:

На ночь я оставил телевизор в режиме ожидания. Ночью проснулся от какого-то треска. Открыл глаза и вижу: телевизор полыхает синим пламенем!

Первое, что пришло в голову Александру — залить пожар водой. Чем бы могло это закончиться — страшно подумать. Это счастье, что спросонья мужчина, прежде чем плеснуть ведро воды на телевизор, успел выдернуть из розетки шнур. Однако по правилам пожарной безопасности в случаях возгорания техники пламя следует накрыть, к примеру, плотным одеялом.

Александр Красников:

Хорошо, что я проснулся, услышав треск. У меня еще пожарный датчик сработал, когда дым появился. А не будь треска, датчика — всё, не проснулся бы от угарного газа.

Гарантия на телевизор истекла 2 года назад. А вот срок службы составляет 11 лет. В течение этого времени производитель обязан, естественно, отвечать не только за качество, но и за безопасность техники.

Александр Красников:

В мастерской не верят. Говорят, что такого быть не может — современные телевизоры не горят.

Заведующий гарантийной мастерской:

Телевизор стоит у него в секции, хотя в руководстве по эксплуатации написано, что к телевизору должен обеспечиваться доступ воздуха. К тому же, если в течение 3 часов телевизор не эксплуатируется, то он должен быть выключен из розетки.

Неправильная эксплуатация или заводской брак — выяснить причину возгорания может только эксперт.

Иван Русаков, ведущий эксперт судебно-экспертной коллегии:

Возгорание телевизора часто бывает из-за перепада напряжения в сети питания, то есть если напряжение превысит 380 В. В некоторых случаях оно вызвано попаданием внутрь телевизора посторонних предметов, а также тем, что в процессе эксплуатации внутри телевизора скапливается пыль. Учитывая, что там идут большие токи, пыль может возгораться.

Но, как правило, если происходят скачки в напряжении, выходит из строя вся техника, причем у жильцов всего подъезда или дома.

Иван Русаков:

Везде указывается, что телевизор должен проходить техническое обслуживание либо чистку. То есть это чистка от пыли, чтобы не происходило непредвиденных ситуаций.

Такие непредвиденные ситуации, как возгорание телевизора, происходят крайне редко: в практике экспертов максимум — один раз в год.

Кстати, к Александру приезжали специалисты, которых направил завод-изготовитель. От комментариев они отказались. Но по телефону сообщили: дело здесь не в производственном браке, а как раз в нарушении правил эксплуатации. Воспламенилась именно пыль. И если бы потребитель своевременно вызвал мастера для технического осмотра и очистки, возгорания точно бы не случилось. Но руководство предприятия решило до суда дело не доводить и пойти потребителю навстречу: заменить телевизор на новый бесплатно.

Татьяна Андриянчик. Телекомпания СТВ.

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