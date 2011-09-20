Имеет ли право бывший супруг прописать своего ребенка от другого брака на жилплощади бывшей жены?

В 2008 году минчанка Светлана Богданова вышла замуж. Но не ожидала, что любовь закончится вместе с тем, как супруг получит прописку в г. Минске.

Светлана Богданова:

Он начал надо мной издеваться, это был явный факт, что ему нужна прописка. Начал издеваться над моим ребенком.

И чем дальше, тем хуже. Постоянные ссоры и скандалы. Несколько раз супруг поднимал на ее руку. Ни о каком счастливом браке и любви речи уже не шло. А в 2009 году произошло непоправимое…

Светлана Богданова:

Я ждала от него ребенка. Он меня избил. Поэтому факту возбудили уголовное дело: по факту истязания и факту убийства ребенка.

Муж Светланы получил лишь условный срок. Супруги развелись. Сегодня у бывшего мужа новая семья. Но и Светлану мужчина в покое до сих пор не оставляет.

Светлана Богданова:

Он хочет прописать своего ребенка пятым человеком на мою жилплощадь.

Комнату в общежитии Светлана получила в 2003 году от Института радиационной безопасности, в который устроилась работать. Ее площадь - 12 квадратных метров. Кроме Светланы и бывшего супруга, здесь прописаны еще ее мама и сын от первого брака.

Теперь женщина в растерянности, ведь прописывать чужого ребенка на свою жилплощадь она не хочет.

Светлана Богданова:

От безысходности я просто не знаю, что мне делать. Он здесь никогда не платил ни за коммунальные услуги, ни за свет, вклада какого-то в эту комнату никакого не делал.

Насколько правомерно желание бывшего супруга прописать своего ребенка? Ведь сам он в комнате, по словам Светланы, не проживает уже около 2 лет.

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района:

Он имеет право зарегистрировать своего несовершеннолетнего ребенка в данном жилом помещении, поскольку имеет право им пользоваться. До тех пор, пока он здесь зарегистрирован в качестве нанимателя данного жилого помещения, он имеет все права.

Поэтому теперь Светлане в судебном порядке нужно доказать тот факт, что ее бывший супруг на данной жилплощади не проживает. Доказав это, все проблемы будут решены.

В деле важна будет каждая мелочь: и корреспонденция, которая приходит по новому адресу, и показания свидетелей или участкового, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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