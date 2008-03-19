Имеет ли муж право оформить отпуск по уходу за ребенком?

Моя жена - инвалид первой группы. У нас маленький ребенок в возрасте до трех лет. Жена не может осуществлять уход за сынишкой. Имею ли я право оформить отпуск по уходу за ребенком?
Комментирует юрист Екатерина Василевская:
Да, можете. В статью185 Трудового кодекса внесены изменения: отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется вместо матери родственникам ребенка, фактически осуществляющим уход за ним. Наниматель не вправе отказать в предоставлении этого отпуска. Статья 271 Трудового кодекса дополнена частью о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, кроме матери, другим лицам, и в тех случаях, когда мать не может осуществлять уход за ребенком в связи с инвалидностью первой группы либо болезнью, препятствующей осуществлению ею ухода.