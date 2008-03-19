Имеет ли муж право оформить отпуск по уходу за ребенком?

Есть управа на шумных соседей

<STRONG>Недавно я была в гостях подруги. Замечу, это было воскресенье. Так вот ее сосед занимался ремонтом: что-то сверлил, забивал. А я слышала, что в выходные дни такими работами заниматься нельзя. Так ли это? И куда жаловаться?</STRONG> <BR><BR>Ваши претензии имеют основания, причем существенные. 31 декабря 2006 года Совет Министров Республики Беларусь принял Постановление №1805, которым утверждено "Положение о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах". Это Положение вступило в силу 19 апреля 2007 года и будет действовать до внесения в Жилищный кодекс Республики Беларусь дополнений по вопросам переустройства, перепланировки и реконструкции жилых помещений. Пункт 20 Положения устанавливает запрет на производство в выходные и праздничные дни ремонтных работ, создающих шум или вибрацию. Можно, например, красить, клеить обои, но нельзя сверлить, стучать, пилить и так далее. Работы, сопровождаемые шумом, могут осуществляться только в рабочие дни. При этом их нельзя начинать ранее 9 часов, а заканчивать следует до 19 часов. В ходе работ должно быть исключено применение оборудования и инструментов, уровень шума и вибрации от которых превышает установленные санитарные нормы. Тем, кто планирует ремонт в квартире, следует знать, что Положение запрещает, во-первых, загромождать и загрязнять строительными материалами и их отходами эвакуационные пути (лестничные марши, площадки), другие вспомогательные помещения жилого дома, во-вторых, использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и их отходов без упаковки. Если соседи нарушают "время тишины" и установленный порядок производства ремонтных работ, следует обращаться в ЖЭС или к участковому инспектору милиции.