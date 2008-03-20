Хочу свое жилье!

Я прописана в квартире своих родителей, но живу не по месту прописки, а в квартире своего дедушки, так как не могу проживать с родителями из-за разногласий с отцом. Живу в поселке. Имею постоянный заработок и хочется, чтобы было свое жилье. Подскажите, куда обратиться, чтобы получить квартиру?
Комментирует юрист Игорь Позняков:
В соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь граждане нашей страны имеют право самостоятельно выбирать формы и способы улучшения своих жилищных условий. Существует Положение о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда. Согласно ему, а также статье 44 Жилищного кодекса, учет граждан, работающих в организациях, имеющих во владении, пользовании жилые помещения и (или) осуществляющих жилищное строительство (либо принимающих в нем долевое участие), ведется по месту работы этих граждан. А по их желанию - также и по постоянному месту жительства. Государственные органы и другие государственные организации, имеющие жилые помещения на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, предоставляют своим работникам, состоящим на учете нуждающихся, жилые помещения в соответствии с вышеназванным Положением, а также коллективными договорами. Жилые помещения предоставляются в порядке очередности исходя из времени принятия их на учет.
Согласно статье 13 Жилищного кодекса, малообеспеченные трудоспособные граждане Беларуси, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение льготных кредитов, субсидий и иных форм государственной поддержки для строительства (реконструкции) или приобретения жилого помещения. Вам для разрешения вопроса следует вначале стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы и (или) по месту жительства. При подходе очереди вы можете осуществить строительство квартиры на условиях и в порядке, предусмотренном действующим жилищным законодательством.