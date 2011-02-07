Грозит ли штраф, если ребенок вырвал из паспорта страницу с фотографией?

Допустим, вашему ребенку 2,5 года. Однажды он вырвал из паспорта страницу с фотографией. Грозит ли за это штраф и если да, то какой?

Екатерина Колошич, юрист:

В соответствии с Кодексом «Об административных правонарушениях», умышленная порча паспорта, а также небрежное хранение документа, удостоверяющего личность, повлекшее его утрату, наказывается штрафом в размере 5 базовых величин.

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