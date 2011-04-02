Ездить по Минску на скутере запрещено с 1 февраля?

Скутеристы Минска не могут ездить, не имея водительских прав категории АМ. Сдать на них тоже нельзя. Олег Пархимчик настолько увлекся мотодвижением, что организовал в Минске свой клуб. До недавнего времени на скутерах с объемам двигателя менее 50 куб. см можно было ездить без прав. С 1 февраля управлять скутером можно лишь при наличии водительских прав категории АМ.

Олег Пархимчик:

Сам лично ездил на ул. Семашко в ГАИ, пытался получить ответ, просил: «Дайте мне возможность сдать на категорию». У меня спросили: «Есть ли у меня категория В?» Я сказал: «Нет». На что мне ответили: «Сейчас пока сдавать не надо. Ждите официального сообщения в СМИ. Вас должны предупредить, с какого числа можно сдавать».

Ребята, не дождавшись вразумительного ответа от сотрудников ГАИ, оседали скутеры и поехали. Расплата не заставила себя долго ждать.

Игорь Зигинов:

Двигался по пр. Победителей в Минске. Меня остановили инспекторы и спросили документы на скутер. Я говорю: «Как можно спрашивать то, что еще не вводится и чего нет». Выписали протокол.

Олег Пархимчик:

Мы проверяем СМИ, читаем газеты, интернет. Никаких постановлений об обязательной сдаче на категорию АМ не выходило. Получается, что в реальности категория есть, но получить ее мы не можем.

Ребята запаниковали, ведь на 23 апреля запланировано открытие скутерсезона. Намечается большой сбор единомышленников. В сопровождении ГАИ множество скутеристов проедут по городу. Завершится праздник конкурсом и мастер-классом. Вот только прав у многих нет.

Станислав Соловей, старший инспектор ГАИ МВД Республики Беларусь:

Если человек достиг 16-летнего возраста и у него нет никакого водительского удостоверения, чтобы получить удостоверение подкатегории АМ, ему необходимо просто прийти в Госавтоинспекцию по территориальности и сдать теоретический экзамен. Практический экзамен сдавать не нужно.

Водителям с любой категорией разрешено управлять скутером. Подкатегория АМ открывается для них автоматически при обмене удостоверения старого образца на новое. Гражданам, не имеющим права, грозит штраф от 5 до 20 базовых величин.

Станислав Соловей:

Будет разъясняться порядок. Какие-то жесткие меры сотрудники ГАИ применять не будут.

Интересно получается: на словах сотрудники ГАИ обещают лояльно относиться к скутеристам, настоятельно рекомендуют приобретать водительские удостоверения, а на практике — штрафуют! Герои этого сюжета утверждают, что обращались в Госавтоинспекцию ГУВД Мингорисполкома, чтобы сдать теоретический экзамен и получить права с подкатегорией АМ, но им отказали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Пархимчик:

Официально мы не можем нигде получить ответ на очень интересующий нас вопрос: «С какого числа можно официально сдать на категорию АМ, не имея другой категории?»

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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