Вопрос задает Николай Шавлюкевич с улицы Асаналиева:

«Мы с супругой приобрели жилой дом в деревне недалеко от Минска и оформили в БТИ на ее имя. У нее есть взрослая дочь от первого брака. Скажите пожалуйста, если жена уйдет из жизни раньше меня, то дом будет делиться поровну между мной и ее дочерью?

Комментирует юрист Тамара Козловская:



«Уважаемый Николай, имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено, является их общей совместной собственностью. Если имущество приобреталось в браке, вы как супруг вправе получить (если желаете) причитающуюся вам половину совместно нажитого имущества. Остальная же половина наследованного имущества, согласно Гражданскому кодексу, принадлежит наследникам первой очереди - супругу, детям и родителям в равных долях. Наследование по закону будет иметь место в том случае, если ваша супруга при жизни не составила завещание.»