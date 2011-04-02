Если сапоги порвались через 2 месяца после покупки, можно ли предъявлять претензии продавцу?

Мария Клокова приобрела сапоги. Однако не прошло и двух месяцев, как обувь порвалась. Имеет ли право девушка сдать сапоги или вернуть уплаченные за них деньги?

Мария Клокова:

Два месяца назад приобрела сапоги. Через два месяца после покупки они порвались. Обратилась к продавцу. В ответ услышала, что ничем не может мне помочь, так как гарантийный срок — 2 месяца — истек, и вина, скорей всего, моя. Но я очень тщательно и бережно следила за сапогами!

По чьей же вине все-таки порвались сапоги? Кто прав, кто виноват, Мария решила выяснить у эксперта.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

В исследуемой паре обуви дефект является производственным, так как он образовался из-за неправильно вклеенного жесткого подноска. Из-за этого ослаблена кожа. Она даже не выдерживает кратковременной носки в течение 2 месяцев.

После того как наша героиня получит на руки экспертное заключение о том, что дефект возник по вине изготовителя, она может смело требовать возврата денег за некачественный товар, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Претензии в отношении качества товара, в частности, обуви, одежды, вправе заявлять не только в течение установленного гарантийного срока, который, как правило, составляет 30 дней - максимум 2 месяца, но и в течение 2 лет со дня приобретения.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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