Если поставить забор должны были через три дня, а сделали через три месяца, заказчик вправе требовать неустойку

Весной текущего года минчанка Елена Коледа обзавелась собственным домиком в деревне Спичники, что в Пуховичском районе. Девушка тут же принялась за благоустройство своей дачи. Решила начать с установки забора. В газете приглянулось объявление унитарного предприятия «Лесстройресурс».

Все шло по стандартной схеме: Елена подписала договор, внесла предоплату 80% — в размере 4 млн. белоруских рублей.

Елена Коледа:

24 мая 2011 года мы заключили договор и 11 июля 2011 они должны были установить.

На дворе октябрь, Елена уже успела на даче вырастить и собрать урожай, а забора все нет и нет. За 5 месяцев рабочие появились пару раз и установили несколько столбов. Елена стала дозваниваться до директора фирмы.

Елена Коледа:

Говорят, что все поставим, так много работы, вы не волнуйтесь. И так постоянно.

Интересно, а не забыл ли руководитель фирмы, что, при нарушении условий договора, за каждый день просрочки полагается выплата неустойки?

Сергей Федорец, юрист:

Данный договор является договором купли-продажи по образцам. Если потребителю не будет передан предварительно оплаченный товар в установленный срок, то потребителю подлежат выплаты в процентах%, исходя из ставки рефинансирования Национального Банка РБ.

Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в настоящее время составляет 35% годовых. По условиям договора забор Елене должны были установить 11 июля, выходит, что сегодня девушка имеет право требовать выплату неустойки в размере более 300 тыс. бел рублей. Когда мы дозвонились до руководства организации, то директор, безусловно, оправдывался.

Как ни странно, но обещание было выполнено. Уже на следующий день после нашего звонка к Елене приехали рабочие и установили забор. Всем же телезрителям хотелось бы напомнить, что лучше воздержаться от предоплаты и передавать деньги только после получения товара, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».