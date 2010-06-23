Экспертиза качества товара. Порядок ее проведения и ответственность сторон

Предприниматель Инна Мельник по горячей линии программы «Добро пожаловаться» задает вопрос: «Покупатель купил обувь, а через 4 дня решил ее вернуть. Должна ли я возвращать ему деньги?»

Ирина Коноплицкая, юрист:

Если между покупателем и продавцом возникает спор по качеству товара, продавец обязан провести экспертизу за свой счет. В настоящее время стоимость экспертизы — более 100 тысяч рублей. Покупатель должен знать следующее: если экспертиза покажет, что обувь является качественной, то данную сумму — стоимость экспертизы — продавец может потребовать с покупателя. В случае, если покупатель отказывается возмещать стоимость экспертизы, продавец может обратиться в суд о взыскании данной суммы.

Пример составления письменной претензии к продавцу по поводу неудовлетворительного качества товара читайте ЗДЕСЬ.

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