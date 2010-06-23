Экспертиза качества товара. Порядок ее проведения и ответственность сторон

Ирина Коноплицкая, юрист:
Если между покупателем и продавцом возникает спор по качеству товара, продавец обязан провести экспертизу за свой счет. В настоящее время стоимость экспертизы — более 100 тысяч рублей. Покупатель должен знать следующее: если экспертиза покажет, что обувь является качественной, то данную сумму — стоимость экспертизы — продавец может потребовать с покупателя. В случае, если покупатель отказывается возмещать стоимость экспертизы, продавец может обратиться в суд о взыскании данной суммы.
Пример составления письменной претензии к продавцу по поводу неудовлетворительного качества товара читайте ЗДЕСЬ.
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