Доочищать ли воду, набранную из минских подземных источников?

Качественная вода очень важна для человека, ведь наше тело — как аквариум, в котором клетки плавают наподобие рыб в жидкости. Тем не менее, люди остро ощущают нехватку чистой питьевой воды. Особенно это касается жителей больших городов. Фрунзенский район Минска — не исключение.

Кравченко Владимир:

Когда мы сюда переселились, мы столкнулись с проблемой нехватки нормальной артезианской воды. В основном, идет вода хлорированная. Ни для кого не секрет, что вода подается с поверхностных источников из Вилейской системы. В воде постоянно запах хлорки, иногда бывает даже мутноватая.

В Минске стали строить декоративно-питьевые источники. Они представляет собой инженерные сооружения, которые пробурены в земле и проходят через защищенные водоносные слои. В результате мы получаем воду постоянного состава и защищенную от микробов. Такой источник появился и во Фрунзенском районе на пересечении улиц Матусевича и Лещинского.

Надежда Казак:

Три недели назад родничок работал. Вода была очень вкусная. Я порекомендовала всем своим знакомым приходить к родничку. Было действительно многолюдно.

Однажды пришла набрать водичку, а водички не оказалось! Информации, конечно, никакой у родника не было. Позвонили в ЖЭС, ЖРЭО, «Зеленстрой». Нам ответили, что они этим не занимаются, у них никакой информации нет.

Мы решили помочь жильцам и узнать, куда же все-таки подевалась спасительная вода. После того как мы обзвонили многочисленные организации, оказалось, что прямое отношение к роднику имеет «Минскводопровод». Туда мы и обратились с вопросом: куда пропала вода из источника?

Анатолий Черноморец, заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

В настоящее время устраняются недостатки. Там не работает бактерицидная лампа, там по части электрической есть недостатки, которые направлены генеральному подрядчику для устранения.

После «Минскводоканала» мы отправились с тем же вопросом к генеральному подрядчику. Оказалось, что все проблемы из-за того, что родник до введения в эксплуатацию целых два года не функционировал, поэтому перестала работать установка обеззараживания.

Владислав Сосна, инженер 1-й категории по техническому надзору за электромонтажными работами:

К сожалению, в Беларуси такие установки не производят. Поэтому мы заказали данную установку в Москве. В течение месяца поставщик обещает нам поставить эту установку, после чего она будет смонтирована на скважине и жители микрорайона смогут снова радоваться своему фонтану.

Так что скоро жильцы ближайших домов смогут вновь насладиться вкусной водой. Однако следует помнить…

Анатолий Черноморец:

Вода из скважин — это еще не питьевая вода, она требует определенной водоподготовки, поскольку это водоносный горизонт, который имеет в своем составе повышенное содержание железа, марганца.

Вода с переизбытком железа нуждается в бытовой доочистке фильтром — проточного или кувшинного типа. На данный момент на балансе Минского водоканала 11 декоративно-питьевых источников, и через месяц этот список дополнит источник на Матусевича-Лещинского, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.