Дети-сироты при живых родителях. Мать плакала и клятвенно обещала исправиться… Что изменилось спустя год?

Год назад у жительницы поселка Колодищи, Юлии Высоцкой социальные службы забрали ребенка. Маленького Мишу поместили в Борисовский дом ребенка из-за того, что у его 19-летней мамы не было ни работы, ни надлежащих условий для жизни. Что изменилось в жизни Юли и Миши?

Как выяснилось, устраиваться на работу девушка не спешила, собственно, как и навещать своего малыша. А тем временем долг на содержание ребенка в приюте рос. В итоге молодую маму даже поместили в изолятор на 15 суток за уклонение от трудоустройства и выплаты денег государству за содержание сына.

Юлия Высоцкая:

Затянула прохождение медкомиссии. Виновата в том, что здесь нахожусь. Меня справедливо наказали.



Увы, но случилось то, чего мы больше всего опасались.

Ольга Чемоданова, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Минского РУВД:

Высоцкая Юлия Владимировна была лишена родительских прав в июле 2011 года в отношении своего малолетнего ребенка Михаила. В настоящее время ребенок усыновлен. До усыновления ребенка всяческим образом уклонялась от выхода на работу. Мать не пыталась стать на путь исправления.

А в мае текущего года героиней сюжета программы «Добро пожаловаться» стала Волчек Светлана, жительница п. Лесной. Все по тем же причинам: из-за отсутствия работы и злоупотребления алкоголем, женщина лишилась 13-летней дочурки Сони. Тогда Светлана плакала, клятвенно обещала исправиться. Что изменилось за полгода?

Ольга Чемоданова, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Минского РУВД: Волчек Светлана Аркадьевна. была лишена родительских прав судом Минского района в сентябре 2011 года. Она допускала пропуски на работе, ее по-прежнему замечали в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок в настоящее время находится на государственном обеспечении.

К сожалению, как показывает статистика, не так много нерадивых родителей находят в себе силы, чтобы стать на путь истины. По республике за последний год 3 820 мам и пап было лишено родительских прав, и только 380 гражданам удалось их восстановить.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.



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