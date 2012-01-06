Прямой эфир

Дети-сироты при живых родителях. Мать плакала и клятвенно обещала исправиться… Что изменилось спустя год?

06 января 2012 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Год назад у жительницы поселка Колодищи, Юлии Высоцкой социальные службы забрали ребенка. Маленького Мишу поместили в Борисовский дом ребенка из-за того, что у его 19-летней мамы не было ни работы, ни надлежащих условий для жизни. Что изменилось в жизни Юли и Миши?

Как выяснилось, устраиваться на работу девушка не спешила, собственно, как и навещать своего малыша. А тем временем долг на содержание ребенка в приюте рос. В итоге молодую маму даже поместили в изолятор на 15 суток за уклонение от трудоустройства и выплаты денег государству за содержание сына.

Юлия Высоцкая:
Затянула прохождение медкомиссии. Виновата в том, что здесь нахожусь. Меня справедливо наказали.

Увы, но случилось то, чего мы больше всего опасались.

Ольга Чемоданова, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Минского РУВД
Высоцкая Юлия Владимировна была лишена родительских прав в июле 2011 года в отношении своего малолетнего ребенка Михаила. В настоящее время ребенок усыновлен. До усыновления ребенка всяческим образом уклонялась от выхода на работу. Мать не пыталась стать на путь исправления.

А в мае текущего года героиней сюжета программы «Добро пожаловаться» стала Волчек Светлана, жительница п. Лесной. Все по тем же причинам: из-за отсутствия работы и злоупотребления алкоголем, женщина лишилась 13-летней дочурки Сони. Тогда Светлана плакала, клятвенно обещала исправиться. Что изменилось за полгода?

Ольга Чемоданова, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Минского РУВД: Волчек Светлана Аркадьевна. была лишена родительских прав судом Минского района в сентябре 2011 года. Она допускала пропуски на работе, ее по-прежнему замечали в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок в настоящее время находится на государственном обеспечении.

К сожалению, как показывает статистика, не так много нерадивых родителей находят в себе силы, чтобы стать на путь истины. По республике за последний год 3 820 мам и пап было лишено родительских прав, и только 380 гражданам удалось их восстановить.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:
городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

Другие новости рубрики

Все новости
06 января 2012 08:45

Органы опеки и попечительства не поставили во время ребенка-сироту на очередь на социальное жилье. Минчанка вынуждена с маленьким ребенком вернуться к матери-алкоголичке

06 января 2012 08:43

Как доказать, что бывший сожитель покинул квартиру и не собирается вернуться обратно, чтобы выписать его и не оплачивать лишнюю квартплату?

06 января 2012 08:38

Куда обращаться, если в квартиру залетела летучая мышь? Как безопасно прогнать непрошенного рукокрылого гостя?