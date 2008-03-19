Деньги или отдых?

Есть женщины в наших... киосках!

<STRONG>Я работаю продавцом в ларьке одного из предприятий. Грузчика нет. Поэтому приходится самой разгружать машины, а это около 800 кг в день. Некоторые упаковки весят 15-18 кг. Должна ли женщина работать с таким весом? Положен ли грузчик?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Григорий Бузо:</EM> <BR><BR>Постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 8 декабря 1997 года № 111 "О нормах подъёма и перемещения тяжестей женщинами вручную" утверждены предельные нормы подъёма и перемещения тяжестей вручную. Они зависят от некоторых факторов, но предельно допустимая масса груза, его подъём и перемещение при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) не может превышать 10 кг, а постоянно в течение рабочей смены - 7 кг. Суммарная масса груза, перемещаемого в течение каждого часа смены, не может превышать: с рабочей поверхности - 350 кг; с пола - 175 кг. С учётом указанных норм наниматель и обязан организовать труд женщины, в том числе и предусмотреть необходимость введения профессии грузчика.