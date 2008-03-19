Деньги или отдых?

Я работаю в частном унитарном предприятии менеджером. Меня интересует: обязан ли наниматель заменять отпуск денежной компенсацией?
Комментирует юрист Тамара Козловская:
Замена отпуска денежной компенсацией не является его обязанностью. Это возможно по соглашению сторон при наличии средств у нанимателя. Он не нарушит законодательство, если откажется заменить ваш отпуск денежной компенсацией. Но: не допускается замена отпусков, предоставляемых авансом, беременным женщинам, работникам, признанным инвалидами, работникам моложе 18 лет и труженикам за работу в зонах радиоактивного загрязнения в результате катастрофы на ЧАЭС, а также дополнительных отпусков за работу с вредными и опасными условиями труда и за особый характер работы. Таковы условия статьи 161 Трудового кодекса в новой редакции.