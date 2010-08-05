Что делать пассажиру, пострадавшему в ДТП в маршрутке, чтобы обеспечить выплату денежной компенсации?

Юрий Демешко возвращался с работы домой в маршрутном такси. К несчастью, маршрутка попала в ДТП. Проблема с выплатой страховки возникла из-за того, что Юрий не дождался сотрудников ГАИ для фиксации пострадавших в ДТП.

Маршрутное такси, в котором ехал Юрий 2 июля 2010 года, попало в ДТП. Молодой человек сидел на заднем сиденье, поэтому не видел, что именно произошло, а лишь почувствовал резкую боль в шее.

Юрий Демешко:

Резкий удар, состояние шока... Я ударился о переднее сиденье шеей. Пострадала девушка, которая сидела рядом: она разбила нос, переносицу, кровь пошла. Женщина, которая передо мной сидела, разбила губу.

Когда попали в аварию, не было и мысли, что надо ждать ГАИ, скорую. Повреждений серьезных не было, поэтому я отправился в поликлинику.

Здесь Юрий немного поспешил. Дождаться сотрудников ГАИ все же стоило, ведь они составляют протокол, в котором фиксируют пострадавших в ДТП. И это стало бы основным подтверждением того, что Юрий получил травму, находясь именно в маршрутке. Кстати, чек об оплате проезда минчанин получил уже после аварии.

Юрий Демешко:

Чек у маршрутчика я не брал — не дал, так не дал. Деньги-то я заплатил за проезд. Когда случилось ДТП, уже сам попросил чек, чтобы была какая-то гарантия.

Еще какая гарантия! Ведь в маленьком чеке указан транспорт, номер маршрута, время посадки и стоимость поездки. К сожалению, об этом пассажиры вспоминают после ДТП.

Итак, не дожидаясь сотрудников ГАИ, Юрий отправился в больницу. Выяснилось, что он отделался небольшими ушибами. Назначили лечение.

Юрий Демешко:

Мне пришлось потратить около 60 тысяч рублей на таблетки, уколы.

После того как больничный был закрыт, Юрий со всеми медицинскими справками и чеками решил требовать компенсацию у перевозчика.

Юрий Демешко:

Толку я не добился. Перевозчик сказал: «Нет справки с места ДТП». Ведь ГАИ я не дождался. В самом протоколе сотрудники ГАИ отметили, что пострадавших в маршрутке при ДТП вообще не было. Потому что никто, в том числе и я, не обратился. Мне сказали, что раз справки нет, то и нет подтверждения, что я был в этой маршрутке.

И перевозчик прав. Выплата компенсации возможна лишь при наличии акта из Госавтоинспекции.

Сергей Федорец, юрист:

Гражданину необходимо обратиться в органы Госавтоинспекции, чтобы получить справку об имевшем месте дорожно-транспортном происшествии. Ему необходимо иметь с собой паспорт, удостоверяющий личность. Возможно, пригодится и чек, подтверждающий, что он ехал в данном маршрутном такси.

Маршрутное такси приравнивается к общественному транспорту. А каждый пассажир, имеющий на руках проездной билет, автоматически застрахован от несчастного случая. Для получения компенсации Юрию необходимо с заявлением обратиться в страховую компанию перевозчика. Вместе с заявлением предоставить…

Сергей Федорец, юрист:

Акт об имевшем месте ДТП, справку из медицинского учреждения, которое оказывало первую помощь, и заключение судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести причиненных повреждений.

На основании этих документов составляется акт о страховом случае. По истечении 5 дней происходит выплата страхового возмещения.

Наталья Гананович, начальник отдела урегулирования убытков «Белэксимгарант»:

Заключение судебно-медицинской экспертизы необходимо для того, чтобы определить степень тяжести причиненного телесного повреждения. В зависимости от того, какова степень причиненного телесного повреждения, сумма страховой выплаты колеблется от 300 до 3000 евро.

Как сообщает минская Госавтоинспекция, в первом полугодии текущего года по вине водителей маршрутных такси в Минске произошло 12 ДТП. Один человек погиб, 20 получили травмы.

К сведению, еще лет пять назад в Минске насчитывалось всего несколько маршрутных такси. Сегодня только столицу и Минский район обслуживают 142 перевозчика, а это без малого тысяча автомобилей.

Мы каждый день доверяем наши жизни чужим людям. Единственный способ застраховать себя от несчастного случая в общественном транспорте — сохранить чек об оплате проезда. Требуйте билет, даже если больше никто не просит, а водитель недоволен. Это должно войти в привычку у каждого из нас.

Еще об одном случае ДТП в общественном транспорте, травмировании пассажира и проблем с выплатой страховки, которые возникли у пострадавшего, читайте здесь.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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