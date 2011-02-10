Что делать, если вас ударил охранник ночного клуба?

Новый 2011 год Максим и Дима решили отметить в клубе «Даньков». Заранее приобрели билеты стоимостью по 200 тысяч за каждый. Ребята приехали почти к открытию, но праздник не задался с самого начала.

Дмитрий и Максим:

Сидели на трех фруктах и трех кусочках колбасы. И так до 6 утра!

С такой несерьезной закуской выпивать 8-9 часов подряд — рискованное занятие. Но на то он и праздник! Ребята решили еще добавить по 100 грамм для храбрости и найти себе настоящие, новогодние приключения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий и Максим:

Мы пришли к 6 утра с 3-го этажа на 5-й и увидели, что не оказалось нашего спиртного. Они сказали, что мы сами выпили. Дима подошел к барной стойке поговорить, уточнить. Ни с того не с сего его охранник уложил и начал избивать. Я попробовал вмешаться — не руками, а словами — и тоже получил один удар. Даже если бы что-то и было, они не имеют право избивать — можно просто из клуба вывести. А вот у него сотрясение мозга, сломан нос и зуб выбит.

Как оказалось, это не единственная версия случившегося.

Юрий Даньков, директор клуба «Даньков»:

Любой наш охранник ни в коем случае не хочет нанести человеку травму. Он понимает, что человек пришел выпивший. Они не смогли удержать равновесие, находясь в нетрезвом состоянии, и кто-то из них повредился! Как он повредился? Но чтобы кто-то нанес ему прямой удар в лицо? Это даже логике не поддается!

Руководство ночного заведения уверено, что к полученным травмам охранник Денис, дежуривший в ту ночь, не причастен, и на самом деле виной раздора стало не спиртное, а нехватка женского внимания. Администратор Вероника Белко командовала стриптиз-парадом в ту злачную ночь.

Вероника Белко, администратор:

Неоднократно этим людям делались замечания о том, что они мешают отдыхать другим гостям, причем в большинстве своем это были девушки. Они подходили ко мне лично и жаловались. Этот гость лез ко мне конкретно драться.

Охранник Денис, как и другие охранники, не имеет право бить клиента — он должен его успокаивать. Как мог, он его успокоил. Никто его не бил. В зале было много свидетелей.

Заступился охранник или преступил черту возможной обороны, мы не беремся судить. По данным руководства клуба Денис уволен.

Вероника Белко, администратор:

Он здесь не работает.

Сейчас остается доказать, были ли избиты охранником молодые люди и до какой степени.

Дмитрий:

Конечно, я не оставляю это! Просто, если они видео убрали, т, как доказать это? Как это можно 3 минуты избивать человека, даже если он что-то сказал?

Когда милиция приехала, оказалось, что показания давать некому. Один парень с более тяжелыми травмами уехал в больницу, второй затерялся в толпе.

Дмитрий и Максим:

Я вызвал на месте милицию и скорую, но скорая приехала раньше. Поэтому я не знаю, была милиция или нет.

Если вы оказались в подобной ситуации, нужно дождаться приезда милиции, а до этого найти свидетелей либо зафиксировать факты избиения, например снять видео или фото на мобильный телефон, а также снять побои.

Олег Проценко, юрист:

По данному факту обязательно должно быть возбуждено уголовное дело, и следствие будет решать, кто виноват в данном инциденте, каким образом квалифицировать действия охранников клуба.

Администрация клуба составила также встречное заявление и подалан иск в суд по факту нападения на персонал.

Юрий Даньков:

Там было оскорбление. Они побежали, осознавав, что совершили преступление. Есть же свидетели. Это видели и другие люди.

Перед выходом сюжета позвонил один из пострадавших ребят и выразил благодарность за участие нашей программе, а также сообщил, что охранник Денис обещал помочь материально, дабы ребята не подавали в суд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».