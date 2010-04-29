Что делать, если в новом шкафу обнаружились дефекты?

Галина Григоренко:
Сборщики закрыли комнату и начали собирать мебель. Я говорю им: «Ребята, можно мне тут посмотреть, что вы тут уже насобирали?» Они говорят: «Нет! Нет! Увидите все в законченном варианте!»
Оказывается, сборщики мебели решали, как спрятать деформированную часть шкафа.
Галина Григоренко:
Я говорю: «Так не поступают! Зачем вы спрятали этот брак? Все-таки шкаф стоит 2 миллиона. Это для нас большие деньги!»
После предъявленной письменной претензии продавец все же заменил стенку с дырой.
Галина Григоренко:
Но на этом наши проблемы не закончились. Они сняли бракованную стенку — и открылся новый брак!
Уже не одна дыра, а целых четыре, образованных от давления нижней полки на ножки шкафа, причем еще не наполненного одеждой!
Юрий Воропай, юрист:
Шкаф проваливается под собственным весом, не выполняет свои функции. Причина тому — конструктивный дефект, разработка неправильной конструкции либо использование недоброкачественных материалов.
Требования по таким дефектам могут быть предъявлены в срок до 10 лет. Любопытно, что шкафы, которые выставлены на витрину, имеют такие же проблемы, причем еще до эксплуатации.
Галина Григоренко:
Они открывают шкаф — и в этом шкафу точно так же проломаны детали.
Юрий Воропай, юрист:
В этом случае в течение всех 10 лет потребитель имеет право на расторжение договора , возврат уплаченной суммы и возмещение убытков, вызванных продажей товара ненадлежащего качества.
Продавец должен провести экспертизу в течение 14 дней с момента письменного обращения потребителя, а вот на расторжение договора закон отводит не более 7 дней.
Юрий Воропай, юрист:
В течение 7 дней должна быть возвращена уплаченная за товар денежная сумма либо предоставлен ответ с мотивацией причин отказа в удовлетворении требований в досудебном порядке.
Поэтому производителю дырявых шкафов лучше вернуть деньги, не доводя дело до суда, а товар отправить на переделку либо на свалку.
О том, что делать, если изготовленная на заказ мебель не соответствует оговоренной схеме, читайте ЗДЕСЬ.
Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.