Что делать, если в магазине отказываются выдать книгу замечаний и предложений?

Кирилл Рудько спрашивает: «В магазине мне отказались выдать книгу замечаний и предложений. Могут ли за это взыскать с организации штраф?»

Юрий Воропай, юрист:

Книга замечаний и предложений должна выдаваться в любой момент во время работы организации по первому требованию даже без объяснения причин. Установлена административная ответственность за нарушение порядка ведения книги замечаний и предложений, а также за отказ ее выдачи. Кодекс административных правонарушений устанавливает административную ответственность в виде штрафа на руководителя организации или лицо, ответственное за ведение книги.

Еще об одном случае порчи электроприборов в результате перепада напряжения читайте ЗДЕСЬ.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.