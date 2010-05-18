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Что делать, если в магазине отказываются выдать книгу замечаний и предложений?

18 мая 2010 07:07
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Кирилл Рудько спрашивает: «В магазине мне отказались выдать книгу замечаний и предложений. Могут ли за это взыскать с организации штраф?»

Юрий Воропай, юрист:
Книга замечаний и предложений должна выдаваться в любой момент во время работы организации по первому требованию даже без объяснения причин. Установлена административная ответственность за нарушение порядка ведения книги замечаний и предложений, а также за отказ ее выдачи. Кодекс административных правонарушений устанавливает административную ответственность в виде штрафа на руководителя организации или лицо, ответственное за ведение книги.

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