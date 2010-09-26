Что делать, если в банке с икрой - червяк?

Покупательница приобрела в магазине икру. Открыв банку и обнаружив внутри насекомое, она тут же позвонила на горячую линию СТВ.

Алексей Коноплицкий, юрист:

В данном случае была нарушена ст. 5 закона «О защите прав потребителей», где говорится о том, что покупатель имеет право на надлежащее качество товара. Потребителю был продан товар ненадлежащего качества, в связи с чем он имеет право обратиться к продавцу и отразить свою претензию в книге замечаний и предложений. Также потребитель имеет право востребовать с продавца сумму, уплаченную за данный товар. Если продавец откажется выплатить потребителю сумму, уплаченную за данный товар, потребитель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд.

В похожую ситуацию попала покупательница, приобретя шоколадку. Вскрыв упаковку, женщина обнаружила насекомых!

Еще об одном случае покупки в магазине некачественного продукта питания (картошки) питания читайте здесь.

Еще об одном случае покупки недоброкачественного продукта питания (йогурта) читайте здесь.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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