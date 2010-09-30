Что делать, если после оклейки обоями в комнате появился резкий запах, вызывающий головную боль и першение в горле?

Вячеслав Ситник:

Были вынуждены переехать в другую комнату. Прошло две недели. Запах как появился, так и стоит, не выветривается.

Заподозрив неладное, Вячеслав обратился в магазин к продавцам с просьбой предоставить санитарно-гигиенический сертификат на проданные ему обои. Мужчина сверил наименования на сертификате с теми, что были указаны в чеке при покупке товара. Выяснилось, что записи расходятся.

Вячеслав Ситник:

Я обратил внимание, что этот сертификат не соответствует копии чека на проданные мне обои. Артикул не соответствует тому, что стоит в санитарно-гигиеническом удостоверении.

Согласно белорусскому законодательству, строительные материалы, в том числе обои, подлежат обязательной сертификации. Для ввоза в Республику Беларусь и последующей реализации товара необходимо удостоверение о гигиенической регистрации.

Сергей Федорец, юрист ОО «Зашита потребителя»:

Если потребитель сомневается в отношении того, что данные обои имеют документы, подтверждающие их качество, можно обратиться с письменным запросом в Центр экспертиз и испытаний здравоохранения и получить ответ, действительно ли такая организация обращалась в Минздрав для проведения исследований качества обоев, получало ли оно удостоверение гигиенической регистрации на данный товар.





Если выяснится, что у магазина нет соответствующих документов, то продавцам грозит штраф и конфискация товара.

Вячеслав Ситник:

Обратился к продавцу с просьбой компенсировать лишь затраты на покупку обоев. Продавец сказал: «Только через суд. Мы с вами больше никак разговаривать не будем».





Недолго думая, Вячеслав отправился в Центр гигиены и эпидемиологии, чтобы провести исследование обоев на наличие химических, вредных для здоровья, веществ. Увы, заключение для мужчины стало неожиданным.

Ирина Миланович, заведующий отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

На основании проведенных исследований в лаборатории установлено, что в отношении требований, санитарных норм, правил для строительных материалов, в частности исследуемых обоев, не выявлено никаких нарушений, то есть не обнарудено токсичных веществ и запах находится в пределах нормы.

Ответ специалистов из Центра гигиены и эпидемиологии не устроил Вячеслава. Он сомневается по поводу проведенных исследований и не доверяет им. Поэтому ему остается следующее...

Сергей Федорец, юрист ОО «Зашита потребителя»:

Обратиться в Центр экспертиз и испытаний здравоохранения для того, чтобы провести экспертизу качества имеющихся у него обоев.

Если и вторая экспертиза подтвердит, что к обоям претензий нет, то, как говориться, «на нет и суда нет». Но прежде чем состоится следующее исследование, Вячеслав не теряет время даром и готовит запрос в Министерство здравоохранения на предмет подлинности удостоверения гигиенической регистрации на обои.

Илона Волынец. Телекомпания СТВ.

Супруги Ситник купили 5 трубок итальянских обоев общей стоимостью 755 тыс. руб, то есть по 151 тысяче за рулон. Однако после оклейки в комнате появился резкий химический запах, который уже после 10 минут нахождения в помещении вызывает головную боль и першение в горле.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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