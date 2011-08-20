Что делать, если поклеенные обои оказались разнотонными, а магазин отказывается вернуть деньги?

Минчанка Елена купила 5 трубок обоев в магазин «Эрмитаж». Поклеила. И... ужаснулась: обои оказались разнотонными!

Елена Харкевич:

При дневном свете в хорошо освещенной комнате увидели, что обои разнотонные.

Я поехала в магазин с целью замены обоев. Мне отказали. Написала претензию. В ответ на претензию мне предложили провести экспертизу самостоятельно.

Сдаваться Елена не собиралась. Ведь каждая трубка обошлась ей в 140 тысяч рублей! Как оказалось, найти специалистов, которые могли бы дать заключение по возникшей проблеме, не так уж просто. Но долгие и утомительные поиски все же завершились успешно. Такую услугу оказывает ООО «Судебно-экспертная коллегия» Партизанского района г. Минска.

Елена Харкевич:

Я получила в Судебно-экспертной коллегии заключение в свою пользу.

Но и в этот раз в замене некачественного товара отказали. Снова оставив письменную претензию, Елена стала ждать ответ.

Елена Харкевич:

Магазин написал, что возражает против экспертизы, считает результаты экспертизы необоснованными и мою претензию не удовлетворяет.

Руководство сослалось на то, что эту лабораторию они считают недостаточно оборудованной для проведения такой экспертизы. «Правильная» экспертиза, по словам «обойщиков», есть лишь в Гомеле. Но ведь ехать туда — себе дороже. Да и требования к магазину у покупателя вполне реальны.

Елена Харкевич:

Я хочу вернуть свои деньги за обои и экспертизу.



Но магазин с требованиями потребителя не согласен и возвращать деньги отказывается. Вот и задалась Елена вопросами: «Почему магазин не принял обои на экспертизу? Как теперь доказать свою правоту?»

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Законных методов заставить продавца провести экспертизу, если он отказывается, естественно, нет.

Поэтому, проведя экспертизу самостоятельно, Елена поступила правильно. Но дело ведь все равно не клеится. Что же делать теперь?

Юрий Перевозков:

В данной ситуации, так как продавец не согласен с результатами проведенной экспертизы, я бы порекомендовал потребителю обратиться с иском в суд. Суд вынесет определение и назначит судебную экспертизу, расходы на проведение которой будут возложены на продавца.

У магазина есть еще время, чтобы добровольно выплатить деньги. Если нет, то предстоит суд со всеми вытекающими последствиями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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