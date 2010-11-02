Что делать, если один из совладельцев квартиры превратил свою комнату в притон?

Раньше по адресу Сморговский тракт, 10 проживала счастливая семья: муж, жена и двое детей. Получив при разводе комнату, муж Алексей отдал ключи неизвестным — и помещение превратилось в притон.

Антонина:

Мой муж был человек, скажем, падший. В 2001 году он уехал от нас, ничем не помогал. Я выплатила все кредиты. Он оставался прописанным, а я за него платила все коммунальные.

Итак, по решению суда Людмиле с детьми достались 2 комнаты, а Алексею отошла в собственность одна комната в трешке, с чем хозяйка не согласна.

Алесь Хмыль, юрисконсульт:

Квартира приобреталась в браке и неважно, сколько муж зарабатывает, сколько жена. Всегда по закону, если бюджет общий, всё делится 50 на 50.

В этом случае деление произошло правильно: жене досталась большая часть — 2/3 квартиры, так как дети остались с ней — они прописаны и у них есть право проживания на данной площади. Но Алексей закрыл свою комнату, не разрешив детям даже там находиться.

Вера Михайловна, соседка:

Дверь закрыта, дети в школе, жена на работе. Он берет топор, открывать дверь собирается. Говорит: «Всё заберу, а ты со своими щенятами будешь жить на улице!»

Алексей Васильевич уехал подальше от столичной суеты. А свободное время топил в бутылке. Его деревенским товарищам все это время не давала покоя недвижимость в центре Минска, в престижном доме.

Людмила Константиновна:

Он там по пьяни ей нахвастался, что у него тут квартира, а такие, вы же знаете, — находка для нечистых на совесть, на руку людей, они этим воспользовалась.

Сожительница Алексея решила обратить свободные метры в доход. И попыталась их нелегально сдать. Так, в маленькой комнате появился большой притон, много незнакомых людей и малоприятная обстановка круглые сутки.

Людмила Константиновна:

Я открываю дверь — и приходит опять толпа людей.

Люди, которым передал ключи бывший муж Людмилы, не имеют права находиться в чужой квартире. Поэтому можно смело вызывать милицию и выставлять на улицу самозванцев. Чтобы сдать комнату в квартире с общей кухней, ее хозяин должен согласовать данный вопрос с совладельцами квартиры.

Естественно, Алексей Васильевич не собирался подбирать для бывшей жены хороших квартирантов, но странно, что его не беспокоила судьба собственных сына и дочери.

Кем бы ни был Алексей, однако законы для всех одинаковые, и заселение жильцов должно производиться на основании решения суда и договора аренды жилья.

Алесь Хмыль, юрисконсульт:

Исходя из того, какой метраж, какая площадь кухни, прихожей и так далее, суд определят, например, если маленькая площадь, то она может сдаваться только одному человеку или двум, но не пяти, шести или какой-то семье. Поэтому с этим вопросом она может обратиться в суд. А пока будет выноситься решение суда, можно вызвать участкового.

Если муж Людмилы решит продать комнату, то в этом случае должен быть соблюден определенный порядок.

Алесь Хмыль, юрисконсульт:

Нотариус высылает уведомление о том, что продается комната. У другой стороны есть месяц с момента получения этого уведомления, для того чтобы выкупить, потому что по закону второй совладелец имеет первоочередное право выкупа.

В случае невозможности выкупа жене и детям придется уживаться с новыми хозяевами комнаты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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