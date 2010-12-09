Что делать, если новые сапоги расклеились на второй день после покупки?

Марина Чунешкова купила в выставочном центре сапоги. Но на второй день после покупки они расклеились. Продавец забрал товар на экспертизу, не дав взамен денег. Правильно ли это?

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

В соответствии со ст. 20 закона «О защите прав потребителей», если между потребителем и продавцом возник спор о причине возникновения недостатков, продавец имеет право произвести экспертизу качества товара. В этой ситуации требования покупателя могут быть удовлетворены, если товар действительно некачественный. Максимальный срок — 14 дней, при условии, что продавец будет проводить экспертизу.

Что делать, если сапоги порвались через два месяца после покупки, а гарантийный срок на них истек?

Можно ли вернуть в магазин сапоги, у которых отклеилась подошва, если срок гарантии на них истек?

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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