Что делать, если ноутбук вышел из строя сразу после покупки из-за того, что на нем установлено пиратская система Windows?

Кристина Назарчук:

Где-то 3 часа прошло, он работал, потом завис, и появился синий экран с надписями на английском языке. Ноутбук завис, ни на что не реагировал, поэтому я его выключила, а затем снова включила. Он проработал 15 минут и... опять то же самое.

Так называемый «синий экран смерти» чуть не напугал Кристину до смерти. Девушка бросилась фотографировать экран ноутбука, чтобы потом доказать продавцам, что в работе техники возникли неполадки.

Кристина Назарчук:

Я пошла в магазин, показала фото с этим процессом зависания и попросила, чтобы мне расторгнули договор купли-продажи и вернули деньги. Мне ответили, что могут отдать ноутбук в сервисный центр для ремонта. Я была не согласна, ведь это новый ноутбук, мне не нужен ремонт!

По закону даже качественный товар, который просто не понравился покупателю по цвету, внешнему виду или запаху, в течение 14 дней можно поменять на аналогичный. Но технически сложные бытовые товары и ряд других составляют исключение. Это значит, что прежде чем требовать у продавцов вернуть деньги за ноутбук, необходимо доказать, что в нем имеются производственные дефекты.

Геннадий Игнаткович, директор судебно-экспертной коллегии:

Синий экран на мониторе ноутбука может возникнуть в двух случаях: либо это проблема с «железом», то есть с самим ноутбуком, либо с программным обеспечением.

На языке программистов, «железо» — это общее название составляющих компьютера. Как раз на так называемое «железо» и распространяется гарантия. В течение указанного периода продавцы обязаны устранять возможные недостатки оборудования и производственные дефекты. Но на установленное программное обеспечение, гарантия, увы, не распространяется. Так что Кристине изначально нужно выяснить, что явилось причиной неполадок.

Кристина Назарчук:

Нам предложили провести экспертизу ноутбука, но для этого надо было его отдать. Мы отказались.

Раз девушка уверена, что ноутбук неисправен и продавцы могут обмануть ее, то возможен такой вариант...

Сергей Федорец, юрист:

Я бы рекомендовал потребителю обратиться в любую иную организацию, которая оказывает услуги по установке системы Windows, заключить договор, оплатить услугу, взять чек. Если после переустановки Windows та же проблема останется, то есть синий экран будет появляться и компьютер зависать, можно будет сделать вывод о том, что проблема существует не в операционной системе Windows, а в самом ноутбуке.

Кстати, вероятность того, что сбои в работе ноутбука возникли из-за установленной операционной системы, тоже есть. После похода в сервисный центр за консультацией Кристина расстроилась еще больше.

Кристина Назарчук:

Нам сказали, что у нас пиратская версия Windows, — на основании того, что здесь не было наклеечки, что это лицензионная. В сервисном центре нас предупредили, что если мы пойдем в суд, то нас еще и накажут за то, что мы пользуемся пиратской версией Windows.

Использование пиратских программ — это больная тема для Беларуси. Нелегальное программное обеспечение можно найти практически в любом компьютере как домашнем, так и офисном. Согласно белорусскому закону, незаконное распространение и использование объектов авторского права влечет наложение штрафа в размере от 20 до 100 базовых величин.

Проверять лицензионность программного обеспечения могут как сами правообладатели, так и государственные органы и службы. Конечно, сложно поверить в то, что к Кристине могут нагрянуть представители «Майкрософт» и обвинить ее в пиратстве. Тем не менее, не стоит забывать от том, что использование пиратского программного обеспечения — это правонарушение, за которое пользователь может быть привлечен к ответственности.

Илона Волынец. Телекомпания СТВ.

Кристина Назарчук купила ноутбук. Проработав 3 часа, он завис — появился «синий экран смерти». Девушка попыталась выяснить, в чем дело — в «железе», то есть в самом ноутбуке, или в программном обеспечении.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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