Что делать, если на новом пиджаке проявились пятна непонятного происхождения?

Екатерина Мархель купила фирменный пиджак, однако через некоторое время на одежде проявились пятна. Девушка попыталась выяснить, является ли это результатом производственного брака. Отстирать их, кстати, Екатерине так и не удалось.

Екатерина Мархель:

Купила пиджак в фирменном магазине. Поносила пару недель. Потом заметила, что на нем появились пятна. Я носила пиджак очень аккуратно, поэтому мне кажется, что это дефект ткани. Пиджак стоит почти 180 тысяч. А тут ткань некачественная. Для меня это большой урон по бюджету.

В магазине девушке категорично заявили: пятна появились по вине потребителя. Заводской ли это брак, выяснить может только эксперт.

Ирина Хацкевич, специалист по товароведческим исследованиям:

Эти пятна могли появиться при прокладывании ниточных швов, если попало машинное масло. То же самое касается синего пятна: при раскраивании лекалом используется специальная паста.

Такие дефекты, естественно, сразу заметны в новом изделии, поэтому отбраковываются и возвращаются производителю, как правило, еще не успев попасть на прилавок магазина.

Ирина Хацкевич, специалист по товароведческим исследованиям:

Кроме ниточных швов, прокладываются еще и клеевые швы. Клей, который используется, иногда реагирует на мыльный раствор или на химическую чистку. Но в данном случае изделие изготавливалось без использования клеевых швов, здесь только ниточные швы.

После того тщательного осмотра пиджака специалист вынесен вердикт происхождению пятен.

Ирина Хацкевич, специалист по товароведческим исследованиям:

Синее пятно — чернильное, это не закрасы, не вплетения нити другого цвета, более темное бежевое пятно — жирового происхождения.

Так что теперь предъявлять какие-либо претензии к качеству изделия продавцу действительно нет смысла. Единственное, что осталось порекомендовать Екатерине, так это хорошую химчистку.

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