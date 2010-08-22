Что делать, если на новом пиджаке проявились пятна непонятного происхождения?

Екатерина Мархель:
Купила пиджак в фирменном магазине. Поносила пару недель. Потом заметила, что на нем появились пятна. Я носила пиджак очень аккуратно, поэтому мне кажется, что это дефект ткани. Пиджак стоит почти 180 тысяч. А тут ткань некачественная. Для меня это большой урон по бюджету.
В магазине девушке категорично заявили: пятна появились по вине потребителя. Заводской ли это брак, выяснить может только эксперт.
Ирина Хацкевич, специалист по товароведческим исследованиям:
Эти пятна могли появиться при прокладывании ниточных швов, если попало машинное масло. То же самое касается синего пятна: при раскраивании лекалом используется специальная паста.
Такие дефекты, естественно, сразу заметны в новом изделии, поэтому отбраковываются и возвращаются производителю, как правило, еще не успев попасть на прилавок магазина.
Ирина Хацкевич, специалист по товароведческим исследованиям:
Кроме ниточных швов, прокладываются еще и клеевые швы. Клей, который используется, иногда реагирует на мыльный раствор или на химическую чистку. Но в данном случае изделие изготавливалось без использования клеевых швов, здесь только ниточные швы.
После того тщательного осмотра пиджака специалист вынесен вердикт происхождению пятен.
Ирина Хацкевич, специалист по товароведческим исследованиям:
Синее пятно — чернильное, это не закрасы, не вплетения нити другого цвета, более темное бежевое пятно — жирового происхождения.
Так что теперь предъявлять какие-либо претензии к качеству изделия продавцу действительно нет смысла. Единственное, что осталось порекомендовать Екатерине, так это хорошую химчистку.
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.