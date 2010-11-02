Что делать, если монитор через 3 месяца после покупки вышел из строя (подтверждено экспертизой), а магазин не хочет отдавать деньги?

Надежда Ларченко купила новый монитор. Первые три месяца после покупки монитор радовал свою хозяйку хорошей яркостью и контрастностью, однако потом неожиданно пропало и то, и другое.

Надежда Ларченко:

Начало пропадать изображение: то пропадет, то восстановиться. Из монитора начал доноситься гул. При уменьшении яркости гул усиливался, а при увеличении — немного проходил. Всё звенело, жужжало, действовало на нервы.

Поскольку гарантийный срок не истек, Надежда отправилась в магазин, в котором купила монитор. Продавцы, как того и требует закон, провели проверку качества товара.

Надежда Ларченко:

Написали справку, что он неисправен. Мы говорим: «Дайте нам заключение для того, чтобы нам возместили деньги, которые мы за него заплатили». Они говорят: «Мы таких заключений не даем».

В данной ситуации Надежда немного заблуждается. Проверка качества и экспертиза — это совершенно разные понятия. Чтобы вернуть деньги за монитор, недостаточно акта проверки качества товара. Необходимо заключение экспертизы, подтверждающее, что причиной выхода из строя техники является производственный дефект.

Людмила Скрицкая, юрисконсульт ОО «Защита потребителя»:

Сначала продавец осматривает товар и выносит свой вердикт по поводу качества товара. Если потребитель, получив акт проверки качества товара, не согласен с заключением, то имеет право обратиться письменно к продавцу и потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза проводится с целью установления причины дефекта в товаре.

Женщина, сомневаясь в добросовестности сотрудников магазина, решила провести экспертизу в другой организации, которая подтвердила наличие производственного дефекта в мониторе.

Надежда Ларченко:

Когда мы опять привезли в магазин монитор со всеми документами, они забрали документы и сказали: «В течение 7 дней будем рассматривать». По истечении 7 дней они позвонили и сказали: «Нас не устраивают результаты экспертизы — нас не пригласили на экспертизу».

Приглашать или не приглашать продавца на экспертизу — решает сам покупатель. То, что во время экспертизы не было представителей со стороны магазины, вовсе не является основанием для отказа в возмещении денежных средств.

Юрий Перевозков, юрисконсульт ОО «Правозащита»:

Закон обязывает продавца уведомлять потребителя о месте и времени экспертизы, но никак не потребитель должен уведомлять продавца о том, где и когда будет проводиться экспертиза товара.

Надежда написала письменную претензию в адрес магазина и приложила к ней заключение экспертизы. Она полагает, что конфликт будет разрешен мирным способом. Если же позиция организации не изменится, то, к сожалению, никто кроме суда не сможет обязать магазин вернуть денежную сумму за товар, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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