Что делать, если мастер по ремонту сломал холодильник, а сервисный центр утверждает, что не высылал этого мастера?

Минчанка Марина Давидович купила новый холодильник через интернет-магазин. Спустя несколько дней со дня покупки хозяйка решила «сменить декорации», то есть двери холодильнике. Для этого она обратилась в сервисную службу продавца по телефону, который был указан на гарантийном талоне. Результат превзошел все ожидания.

Марина Давидович:

Я позвонила мастеру. Мне сказали: «Может, мастеру и сегодня удастся подойти». Мастер позвонил, мы договорились о встрече. Он пришел в назначенное время и сделал свою работу. Когда я ему сказала: «Что вы сделали? Вы же мне вмятину тут оставили?», он просто развернулся и убежал. Я же звонила в сервисную мастерскую, а он даже не знает, как достаются ящики!

Алексей Величко, юрист ОО «Защита потребителя»:

Потребителю, прежде всего, необходимо попросить документ, подтверждающий принадлежность данного работника непосредственно к той организации, у которой он приобретал товар, либо к сервисному центру.

Во-вторых, перед выполнением работ необходимо попросить у данного работника составить акт, в котором будет указан перечень выполняемых работ. В случае, если работник нанесет какие-то повреждения и данная работа будет выполнена некачественно, необходимо отметить данные недостатки в этом акте.

Марина не учла вышеперечисленные советы и позвонила в фирму, которая прислала ей горе-мастера.

Марина Давидович:

Сказали, что мы с вами не общались и никаких координат не давали!

Тогда пострадавшая направилась в милицию.

Марина Давидович:

Милиция вычислила его. Но все равно ведь непонятно, каким образом он попал ко мне?

Итак, милиционеры установили личность подозреваемого в принесении увечий холодильнику, но как доказать, что именно он испортил технику в квартире у Марины Давидович?

Олег Проценко, адвокат юридической консультации:

Здесь придется проводить экспертизу на установление дефектов в данном холодильнике. Однако если дело дойдет до суда, то истцу необходимо будет собрать доказательства.

Мой совет: во-первых, здесь пригодятся свидетельские показания родных, близких, соседей, если они были в курсе данной проблемы и видели, что у холодильника была такая-то проблема, а после вмешательства горе-мастера стала другая проблема.

Во-вторых, необходимо установить квалификацию мастера, который приходил на дом к клиентке, то есть обратиться в фирму, которая заключала с ним договор — трудовой или договор подряда — и выяснить, на каком основании данный человек был принят на работу.

Но почему организация, в которой хозяйка «заказала» мастера, отрицает, что имеет к инциденту какое-либо отношение?

Корреспондент СТВ:

Эта фирма его каким-то образом покрывает?

Марина Давидович:

Этой фирме я выставила претензию. Они приняли заявку. Я потребовала, что раз они непонятно кого прислали, пусть заменят холодильник. Они сказали: «Мы вас не знаем! Мы у вас заявку не принимали!»

Однако в телефонном разговоре руководство сервисного центра призналось, что их мастер был в квартире Давидович и чинил там холодильник.

Директор сервисного центра (по телефону):

Она звонила. Пришел мастер, но он не портил ей холодильник. Мастер легально работает, я выяснял! Просто человек купил не тот холодильник, который хотел, и сейчас на этом хочет сыграть.

Конечно, если фирма не выполнит требования потребителя в досудебном порядке, то точку в этой истории может поставить только суд, в который Марина должна предоставить ответ из милиции, заключение экспертизы, а также запись этого сюжета, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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