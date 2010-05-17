Что делать, если гарантийная мастерская отказывается ремонтировать прибор из-за отсутствия у них запчасти?

Александр Алексеенко купил электромиксер. Через две недели он сломался. Гарантийная мастерская его не возвращает, ссылаясь на отсутствие нужных деталей. В какой срок мастера должны вернуть миксер?

Ирина Коноплицкая, юрист ОО «Правозащита»:

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» Республики Беларусь, гарантийный ремонт должен быть осуществлен в течение 14 дней. Если же из-за отсутствия деталей невозможно осуществить данный ремонт в течение двух недель, гарантийная мастерская должна выдать либо акт о дефекте, либо документ о невозможности произвести ремонт данного товара в связи с отсутствием деталей. В таком случае с данным документом потребитель обращается к продавцу и требует либо возврата денег за некачественный товар, либо замены некачественного товара на качественный.

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