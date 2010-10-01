Что делать, если флешка сломалась, проработав лишь 10 дней?

Анастасия Токтарова:

Не прошло и дней десяти, как флешка сломалась. Захотела ее вернуть. Мне сказали, что я могу ее только обменять!

Такие законы установил сам продавец, а гарантия на его товар составляет всего 2 недели.

Анастасия Токтарова:

Дается ли на флешки гарантия? И почему она в моем случае такая маленькая?

Юрий Воропай, юрист:

Так как на товар гарантия не установлена, то закон предоставляет нам право предъявлять претензии в течение двух лет. Если же на данный товар установлен срок службы, то в течение его срока службы, но не менее двух лет.





Многие покупатели отдают предпочтение рынку, так как уверены, что в магазинах цены на порядок выше. И отчасти правы. Но отправляясь на рынок, не поленитесь сравнить цены и уточнить производителя. Что касается флешки, то необходимо попросить продавца предоставить ввозные документы, ведь любые компьютерные комплектующие с кустарных цехов могут повлечь за собой выход из строя самого компьютера. Даже высокая цена еще не показатель безупречной работы оборудования.





Анастасия Токтарова:

Флешка стоила 100 тысяч! Мне кажется, это многовато! А качество подводит.

Кстати, следующая флешка, которую Анастасия получила взамен ее «сгоревшей напарнице», оказалась такой же «серой».

Юрий Воропай, юрист:

При образовании поломки, обнаружении недостатков или несоответствия потребитель вправе предъявлять требования о замене товара, о расторжении договора, об устранении недостатков в нем. Потребитель сам выбирает, что ему нужно: либо заменить товар на аналогичный, либо расторгнуть договор и вернуть денежные средства, либо устранить недостатки уполномоченными квалифицированными специалистами.

Продавец отказался вернуть деньги за некачественный товар, а согласен лишь на обмен. Поэтому Анастасия обратилась в программу «Добро пожаловаться». Результат не заставил себя ждать.

Анастасия Токтарова:

Сейчас вернули деньги только потому, что приехало «Столичное телевидение». Спасибо!

Виктория Глебова. Телекомпания СТВ.

Анастасия Токтарова приобрела флешку на минском рынке «Экспобел». Однако не прошло и 10 дней с момента покупки, как флешка сломалась.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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