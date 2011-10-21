Что делать, если фирма взяла деньги за курсы английского и якобы «авторский» конспект, а занятия так и не начались?

Вот уже год, как вчерашняя студентка Анастасия Петрович не живет в родительском доме. Девушка переехала на постоянное место жительства в США. Мама, Нина Владимировна, очень скучает по дочери и мечтает скорей ее навестить.

Но прежде чем отправиться за океан, решила освоить базовый уровень английского. Записалась на двухмесячные курсы от компании «Вива Либерти».

Нина Петрович:

Договор был заключен 22 сентября. Специалисты по продажам пообещали, что занятия начнутся уже в начале октября.

Стоимость обучения составляла 700 тыс. бел рублей. После заключения договора Нину Владимировну сразу же попросили заплатить 350 тыс,, якобы за авторский конспект, который входит в стоимость курсов. Только долгожданные занятия по английскому так и не начались.

Нина Петрович:

Прошел такой срок, мне никто ничего не сообщает ни о начале занятий, ничего. Просила телефон директора организации, никакой информации не дали.

Хотелось бы отметить, что Нина Владимировна не единственная, у кого есть претензии к фирме «Вива Либерти». Форумы в интернете переполнены негативными отзывами. С жалобами по поводу работы данной компании граждане неоднократно обращались и в нашу программу. К примеру, недавно мы рассказывали о том, как минчанка Лилия Адамович записалась на курсы маникюра в образовательный центр «Вива Либерти» , а вместо занятий получила конспект c черно-белыми картинками стоимостью 258 тыс. бел рублей. История повторяется. На руках Нины Владимировны также конспект за 350 тыс. рублей, а занятий по английскому языку нет.

Нина Петрович:

Главное, взять деньги, якобы за конспект авторский, где только ссылки даны из общеизвестных учебников английского языка.

Кстати, прежде чем подписывать договор, Нине Владимировне стоило быть более внимательной. Как понимать такой пункт: настоящий договор подписан на неопределенный срок? Выходит, занятия могут начаться через месяц, год, а то и два?

Сергей Федорец, юрист:

Согласно действующему гражданскому законодательству, данный договор должен содержать срок начала оказания услуги и срок окончания. Заказчик вправе обратиться с письменным требованием в адрес исполнителя для того, чтобы обязательство было исполнено.

Нина Владимировна уже обратилась в организацию с письменным требованием установить дату начала занятий, правда, ответа так и не последовало. Что же касается сомнительного конспекта, то женщина вообще может от него отказаться.

Сергей Федорец, юрист:

Приобретение какой-либо услуги, в данном случае услуги по обучению английскому языку, не должно обуславливаться обязательным приобретением каких-либо товаров, например, методических пособий, т.е законодательством это запрещено.

Нина Владимировна потеряла целый месяц на звонки, написание жалоб, чтобы потом выяснилось, что курсы так и не начнутся, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Разговор по телефону:

Администрация пошла вам навстречу. Если вы не хотите проходить дальнейшее обучение, можно забрать ваши деньги.

Что значит: «администрация пошла вам навстречу»? Нина Владимировна готова была приступить к занятиям, другой вопрос, что фирма не смогла их предоставить.

Нина Петрович:

Пока этот вопрос закроется с английским языком, и с этой фирмой я не хочу иметь никаких дел.

Поездку к дочери придется отложить. Сейчас Нина Владимировна ищет новые курсы английского. Но прежде, чем отдавать деньги, мы ей советуем внимательно читать условия договора и желательно поинтересоваться репутацией той или иной организации.