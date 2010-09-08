Что делать, если ателье не отдает ни пальто, ни деньги?

Минчанка Татьяна Бункевич отнесла свой кожаное пальто для подгонки в одно из минских ателье. И уже шесть раз ездила туда, чтобы забрать либо пальто, либо деньги. Ни того, ни другого она не получила.

Татьяна Бункевич:

Нам пообещали максимум 2 недели его делать. Это было в начале апреля, уже на улице холодно, пора уже носить вещь, а ее не отдают, ее не отремонтировали. Ездим сюда, как на работу. 6 раз мы уже здесь были для того, чтобы забрать пальто, либо деньги.

Итак мастера не отдают ни пальто, ни деньги. Казалось бы чего проще предъявить квитанцию и в соответствии с Законом предъявить неустойку за просроченные дни.

Сергей Федорец, юрист:

Потребитель в соответствие с Законом о защите прав потребителей вправе требовать выплату неустойки за нарушение сроков выполнения работ из расчета 1% стоимости услуги за каждый день просрочки.

Но увы... Никакого документа, подтверждающего факт приема пальто нет в природе. Трудно поверить, но Татьяна сдала свою вещь плюс 80.000 рублей и взамен не получила ничего, кроме устных обещаний.

Сергей Федорец:

Согласно правилам бытового обслуживания населения в данной ситуации сдавая вещь для выполнения какого-либо работ в ателье, потребителю должны выдать документ, подтверждающий, что вещь сдана.

Татьяна Бункевич:

С нас взяли 80 тыс, не дали никакой квитанции, ничего, ни чека. Сказали, приходите через 2 недели, мы пришли, потом нам сказали, к 1 марта точно сделаем, мы пришли, к 9 марта, мы пришли, к 3 июня… всё не готово - не готово… А книгу жалоб сказали, хозяина нет, мы пока не можем предоставить.

То есть кроме злостного нарушения Правил бытового обслуживания в ателье слыхом не слыхивали про Декрет Президента № 2!? Который гласит, что Книга замечаний и предложений должна выдаваться по первому требованию клиента, а ее непредоставление влечет наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин. И это только на первый раз. В случае рецидива организация может лишиться лицензии. Но как быть, если вам все-таки не выдают книгу?

Сергей Федорец:

Если же вам книгу замечаний и предложений не выдали, вы имеете право смело обращаться в органы милиции.

При появлении съемочной группы книга замечаний и предложений Татьяне всё же была предоставлена, но чек и квитанцию обещали выдать позже. А это настораживает. Если предприятие не выдает клиентам чеки, не значит ли это, что здесь работают по серой схеме?

Сергей Федорец:

Потребитель, на мой взгляд, поступила крайне неосмотрительно, не потребовав выдачи какого-либо документа. В настоящее время у нее может возникнуть вообще проблема возврата собственности.

К счастью в ателье факт приема пальто признали. И теперь Татьяна может проучить так называемых мастеров. Для этого ей необходимо с письменной жалобой обратиться в Управление бытового обслуживания населения Мингорисполкома. Если этого будет мало жирную точку в деле может поставить суд.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.