Через какое время можно пойти в отпуск, если меня перевели на другое место работы?

Алесь Хмыль:
Согласно законодательству, первый отпуск обычно предоставляется по истечении 6 месяцев. Но в данном случае, так как произошел перевод, то однозначно она имеет право требовать у нанимателя получения отпуска ранее 6 месяцев.
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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