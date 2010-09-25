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Через какое время можно пойти в отпуск, если меня перевели на другое место работы?

25 сентября 2010 14:48
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Ольга Иванова из Минска спрашивает: «Меня перевели на новое место работы в связи с реконструкцией здания 3 месяца назад. Отпуск на старом месте работы я не брала, компенсацию мне не выплачивали. Могу ли я сейчас взять отпуск на новом месте работы?»

Алесь Хмыль:
Согласно законодательству, первый отпуск обычно предоставляется по истечении 6 месяцев. Но в данном случае, так как произошел перевод, то однозначно она имеет право требовать у нанимателя получения отпуска ранее 6 месяцев.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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