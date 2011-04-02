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Бывший муж обязан платить алименты, даже если не работает, а получает пенсию по инвалидности

02 апреля 2011 11:21
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Минчанка Нина Шиманская спрашивает: «Я в разводе с мужем уже 5 лет. У нас двое детей — 12 и 14 лет. Раньше муж работал и исправно платил алименты. Недавно он получил 2-ю группу инвалидности, пенсия — мизерная. Мне даже стыдно просить у него алименты. Есть ли какая-то государственная поддержка для таких случаев?»

Алесь Хмыль, юрист:
Согласно п. 3.1 Перечня видов заработка или иного дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей, удержание производится со всех видов пенсий, назначенных родителям, усыновителям и установленных законодательством надбавок, повышений и доплат к пенсиям, кроме надбавки на уход. Так что в данном случае муж обязан платить алименты с пенсии.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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# Консультация юриста # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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