Бессмысленные сочетания дорожных знаков на улицах Минска

Как показывают европейские исследования, без вреда для безопасности движения можно упразднить около трети всех дорожных обозначений. Тем не менее, некорректных, вводящих в заблуждение, а порой и вовсе бессмысленных знаков на минских дорогах немало.

Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:

Мы находимся на ул. Широкой. За моей спиной находится знак «Паркинг». Он установлен с левой стороны на разделительной полосе. Согласно требованиям ПДД, остановка и стоянка у разделительной полосы запрещена. Разрешена остановка и стоянка на левой стороне дороги с односторонним движением. Здесь нет дороги с односторонним движением, соответственно, все машины, которые стоят у разделительной полосы, нарушают правила дорожного движения.

Получается парадокс! С точки зрения правил дорожного движения остановка и стоянка машин здесь запрещена, а с точки зрения установленного знака «Паркинг» — разрешена. И как поступать водителям, которые припарковали свои автомобили у разделительной полосы?

Александр Коноплицкий:

За моей спиной поворот с ул. Широкой на Логойский тракт. Установлены два знака «Движение только направо». С левой стороны висит знак, который появился в ПДД с 1 января 2006 года, а с правой стороны расположен знак, которого уже не существует.

Правила дорожного движения, которые действовали с 1 июля 2003 года, вышли в новой редакции 1 января 2006 года. Изменения коснулись и нового вида дорожного знака «Движение только направо». Правила поменяли, а вот про знак на ул. Широкой забыли. Надеемся, что после выхода нашего сюжета в эфир несуществующий вот уже как 5 лет знак все-таки уберут.

Татьяна Андриянчик. Телекомпания СТВ.

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