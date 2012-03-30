Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля составит 54 тысячи рублей

В Беларуси с 1 апреля вводится базовая арендная величина. Она составит 54 тысячи рублей. Соответствующий указ подписал Президент. В дальнейшем размер этой величины будет ежегодно устанавливаться Совмином с учетом уровня инфляции и применяться с 1 апреля текущего года.

Указом также отменяется госрегулирование размера арендной платы за торговые места на рынках и в центрах, находящиеся в частной собственности. Плата за них будет формироваться в соответствии с нормами Гражданского кодекса по соглашению сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, создается понятный и предсказуемый механизм изменения платы за аренду недвижимости.