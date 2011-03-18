Антон Крайко, продюсер пьесы «Женщина как средство от бессонницы», отказался платить за работу ее режиссеру

Постановка пьесы «Женщина как средство от бессонницы» вызвала много шума, споров и разногласий, но, увы, не среди зрителей и критиков. Война развернулась между продюсером и режиссером: продюсер Антон Крайко отказался платить деньги за проделанную работу Игорю Климовичу — актеру и режиссеру пьесы в одном лице.

Игорь Климович:

Антон Крайко позвонил мне, предложил пьесу и работу в качестве актера.

Антон Крайко, он же театральный продюсер, расписал яркие перспективы.

Игорь Климович:

Потом по ходу выяснилось, что нет режиссера. И мы договорились с Крайко, что я буду постановщиком. Я занимался режиссурой.

Скрепив соглашение мужским рукопожатием и словом, партнеры приступили к работе — постановке пьесы известного белорусского драматурга Анатолия Делендика. Начались репетиции. У нашего героя стали возникать сомнения по поводу гонорара, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Климович:

Антон обещал финансировать этот проект. Я сказал ему: «Надо подписать договор». Он говорит: «Да-да, хорошо». И вот в течение двух месяцев договор не был подписан.

Тем не менее, 15 ноября 2010 года во Дворце культуры Минского тракторного завода состоялась премьера спектакля. Игорь Климович уверен, что все прошло замечательно! Зрители хохотали и были довольны. Недовольным остался лишь продюсер Антон Крайко.

Антон Крайко, продюсер:

Он не справился, не знал текст практически, путался.

У Анатолия Делендика, автора пьесы, было лишь одно замечание к Игорю как режиссеру — спектакль уж слишком затянулся по времени.

Анатолий Делендик, автор пьесы:

Надо было в 1,5 часа уложиться. Это комедия, люди пришли повеселиться, отдохнуть. Я написал в Комитет по защите авторского права и интеллектуальной собственности, что Игорь не справился со своей работой и я отстраняю его, хотя отстраняю не я, а продюсер — хозяин спектакля.

Как говорится, на сцене любая звезда — это обычная лампочка, которую вворачивают и выворачивают продюсеры. За проделанную работу Игорь Климович, по его утверждению, не получил ни копейки. Хотя, Антон Крайко, организатор проекта, убеждает, что с артистом он рассчитался сполна.

Антон Крайко:

Он получил за премьеру спектакля где-то 730-740 тысяч рублей.

Игорь Климович:

Это чистейшей воды ложь, что он заплатил мне около 800 тысяч за работу! Этот человек не платил мне денег!

На руках у артиста осталась лишь смета расходов и обязательство продюсера выплатить заработную плату всей режиссерско-постановочной группе.

Игорь Климович:

Вот его обязательство. Это единственное, что он согласился подписать — перед самым спектаклем, чтобы не сорвать его.

Как оказалось, не только у Игоря Климовича возник конфликт с продюсером. Режиссер-постановщик Сергей Власов, драматург Диана Балыко даже жаловались на него с милицию.

Диана Балыко, драматург:

Полтора года назад ко мне обратился Антон Степанович Крайко, который представился театральным продюсером, попросил мои комедии, чтобы с ними ознакомиться. Одну из комедий выбрал. Всё закончилось тем, что в течение театрального сезона было показано 10 спектаклей, за которые я не получила авторского вознаграждения. Я обратилась в суд.

Сам же продюсер Антон Крайко в своей деятельности ничего противозаконного не видит.

Антон Крайко:

Договор был бы заключен, если бы тот же Власов и та же Балыко были суперзвезды, как приезжают к нам из России.

Иными словами, по мнению Крайко, оплаты достойны только российские звезды, а с доморощенными малоизвестным актерами можно по-свойски, без оформления... Но не все так грустно в этой комедии, дошедшей до фарса.

Надежда Шакель, главный специалист отдела защиты прав ГУ НЦИС:

У Климовича есть возможность защитить свои права, поскольку имеется смета. Данная смета подписана второй стороной, и в ней указан размер гонорара. Безусловно, данная смета не является договором, однако автор Климович может обратиться в суд и предоставить данную смету.

В настоящее время Игорь по-прежнему занимается любимым делом, но на предложения продюсеров соглашается лишь при условии заключения письменного соглашения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.