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А колечко-то - не по размеру

20 марта 2008 11:16
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Супруге на 8 марта я решил сделать сюрприз. Купил в подарок золотое кольцо. Но, к сожалению, не угадал с размером. Могу ли обменять его на кольцо нужного размера?

Комментирует юрист Юрий Перевозков:

К сожалению, согласно Закону Республики Беларусь "О защите прав потребителей", качественные ювелирные изделия обмену и возврату не подлежат. Вернуть назад их можно только в том случае, если обнаружится дефект. Не подлежат обмену и возврату также парфюмерия, белье, чулочно-носочные изделия, ткани, перчатки и некоторые другие товары.
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