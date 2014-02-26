4 месяца минчанка живет с дырой в полу в собственной квартире, ведущей в подвал!

Чувство страха и беспокойство царило ночью 23 сентября в столичной семье Шатило, проживающей по улице Лермонтова,41. Громкий хлопок, с треском прозвучавший в одной из комнат, нарушил сон Светланы и её супруга. Растерянные и обескураженные, они не знали, за что хвататься, куда бежать и что делать. Было непонятно, что случилось!



Светлана Шатило:

Ночью, где-то в два, в начале третьего где-то выбух. Все поднялись в зале. Я поднялась в спальне. Тогда сильные ливни были же. Дождь шёл целыми сутками. Я подумала, наверное, где-то оползни послазили. Трубы позакрывало. Утром я встала, пошла на работу.



Чуть позже Светлане позвонили из ЖРЭО Московского района и сказали, что ей надо приехать домой затем и срочно переселиться во временную квартиру на улице Розы Люксембург. Как оказалось, ночной грохот был следствием обрушения потолка в подвале под квартирой семьи Шалимо. Пока Светлана с мужем были на работе, в полу их квартиры образовалась огромная дыра.



Светлана Шатило:

Перевезли меня на Розочку 106, кв. 43. Дома вода текла страшно. Пошла в домоуправление поругалась, дали сантехника, сделали воду. Но как не было света в ванной, так по сегодняшний день и нету. Телефон не подключить. Телевизор идёт только две программы.



Временное жильё, как минимум, должно соответствовать нормам проживания. В квартире же, куда была переселена пострадавшая, не было, как утверждает Светлана, ни воды, ни света. В таких условиях, точнее при их отсутствии, жить семья не могла, поэтому совместно было решено вернуться в прежнюю квартиру, где уже вовсю хозяйничали подвальные крысы и мыши...



Светлана Шатило:

Вот такая жизнь. Живу я на своей квартире, в спальне. Но ничего не делается. Простите... По сегодняшний день яма в квартире!



Светлана рассказывает, что из подвала идёт поток горячего воздуха и находиться в комнате практически невозможно. Да и ко всему прочему, от влажного пара в квартире разбухли оконные рамы и двери. Зрелище жутковатое. В ЖРЭО Московского района на подобное смотрят спокойно.

Игорь Бурш заместитель директора по эксплуатации жилого фонда ЖРЭО Московского района:

Осенью прошлого года в теплоузле жилого дома Лермонтова 41 произошло обрушение одного пролёта потолочного перекрытия в теплоузле данного дома. Обрушение произошло, так как при модернизации в 1980 годы данного теплоузла была снесена одна наружная стенка.



Каким образом можно было снести несущую стену, остаётся загадкой. Ведь даже обывателю, не обремененному инженерным образованием, понятно, что такая модернизация может привести к непредсказуемым последствиям. Что, собственно говоря, и произошло. Как долго придётся жить в таких условиях семье Шатило, неизвестно. Спустя 4 месяца дыра в полу в размерах так и не уменьшилась.



Игорь Бурш заместитель директора по эксплуатации жилого фонда ЖРЭО Московского района:

За это время проведены работы по восстановлению инженерного оборудования. Убран весь строительный мусор. Подготовлены необходимые материалы для восстановления перекрытия. Работы ведутся, но осталось 2,3 недели. Опасности для граждан там нет.

Судя по тому, что ремонт длится уже 4 месяца, а результатов так и не видно, слабо верится в обещанные две-три недели. Как бы они не переросли в два-три месяца. Уж что-что, а обещания чиновники давать умеют. И если проблема не решится в указанные сроки, куда же ещё обратиться Светлане?



Елена Мойсейчик, юрист:

Потребитель имеет право провести самостоятельно экспертизу и определить стоимостное выражение ущерб. В дальнейшем обратиться с исковым заявлением в суд, где потребовать помимо всего прочего возмещение ущерба, а также компенсацию морального вреда за неудовлетворение требований в досудебном порядке.

В случае, если обещания сотрудников ЖРЭО так и останутся обещаниями и через три недели ничего не изменится, Светлане нет смысла ждать. Следует обратиться за помощью в экспертное бюро, которых в столице достаточно и попросить оценить ущерб. Да, изначально придется оплатить процедуру исследования, но впоследствии коммунальщики будут обязаны не только привести жилье в порядок, но и возместить все расходы жильцов. А если дело дойдет до суда, то ко всему прочему семья Шатило может потребовать возмещения морального ущерба, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.