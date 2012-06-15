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15-16 июня минская милиция обещает поймать всех любителей выпить пивка на улице

15 июня 2012 12:52
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Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома, сообщил на сайте ГУВД Мингорисполкома о «комплексе беспрецедентных профилактических мероприятий», которых «столица еще не знала!».

До 24 часов эти два дня минская милиция в полном составе будет патрулировать Минск. Сотрудники милиции будут как в форменном обмундировании, так и в гражданской одежде проверят не только вокзалы, автостанции, остановки транспорта, крупные торговые объекты, увеселительные заведения, места отдыха, дороги,  квартиры с репутацией «притон», но и обещают посетить самые укромные уголки Минска, чтобы выявить различные преступления, если таковые будут.

Выявлению и пресечению фактов распития алкогольных напитков и пива в общественных местах будет уделено особое внимание, обещают милиционеры.

 

# Государственная политика

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