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Зурабишвили: Грузия, Украина и Молдова войдут в ЕС одновременно

12 ноября 2023 15:00
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила предположение, что Грузия, Украина и Молдова могут одновременно стать членом ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Она не знает точных временных сроков, но допускает, что это произойдет приблизительно в один и тот же период. Европейская комиссия рекомендует начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в ЕС, исходя из их успехов в реформах.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сроки присоединения зависят от реформ и принципа «членства по заслугам». Статус кандидата уже получили Украина и Молдова, а Грузия может его получить после выполнении ряда условий.

# Международная политика

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