Прямой эфир

ЗША наклалі вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН аб спыненні агню ў Газе

21 февраля 2024 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЗША прадэманстравалі сваю зацікаўленасць у працягу канфлікту ў Газе. Яны ў трэці раз наклалі вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН, якая заклікае да неадкладнага спынення агню ў сектары, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

ЗША наклалі вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН аб спыненні агню ў Газе-1

Акрамя таго, яна прадугледжвала неадкладную ліквідацыю перашкод пры дастаўцы гуманітарнай дапамогі ў анклаў і прыняцце мер супраць ізраільскіх палітыкаў, якія выкарыстоўваюць мову генацыду. Рэзалюцыя распрацаваная і прапанаваная арабскімі краінамі, атрымала падтрымку 13 з 15 дзяржаў-членаў Савета Бяспекі. Вялікабрытанія ўстрымалася. Вашынгтон растлумачыў свае дзеянні тым, што прыняцце дакумента можа сарваць перамовы аб вызваленні заложнікаў, якіх утрымлівае ХАМАС. У бок Злучаных Штатаў ужо зараз гучыць нямала крытыкі за выкарыстанне права вета ў той час, калі амаль 30 000 чалавек былі забітыя ў зоне канфлікту.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Карлсон подозревает спецслужбы США в слежке за ним перед интервью с Путиным
21 февраля 2024 07:37

Карлсон подозревает спецслужбы США в слежке за ним перед интервью с Путиным

Начальник Генштаба Герасимов наградил освобождавших Авдеевку бойцов
21 февраля 2024 07:13

Начальник Генштаба Герасимов наградил освобождавших Авдеевку бойцов

Дональд Трамп напомнил, что Наполеона и Гитлера победила Россия
21 февраля 2024 06:48

Дональд Трамп напомнил, что Наполеона и Гитлера победила Россия