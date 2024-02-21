ЗША наклалі вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН аб спыненні агню ў Газе

ЗША прадэманстравалі сваю зацікаўленасць у працягу канфлікту ў Газе. Яны ў трэці раз наклалі вета на рэзалюцыю Савета Бяспекі ААН, якая заклікае да неадкладнага спынення агню ў сектары, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Акрамя таго, яна прадугледжвала неадкладную ліквідацыю перашкод пры дастаўцы гуманітарнай дапамогі ў анклаў і прыняцце мер супраць ізраільскіх палітыкаў, якія выкарыстоўваюць мову генацыду. Рэзалюцыя распрацаваная і прапанаваная арабскімі краінамі, атрымала падтрымку 13 з 15 дзяржаў-членаў Савета Бяспекі. Вялікабрытанія ўстрымалася. Вашынгтон растлумачыў свае дзеянні тым, што прыняцце дакумента можа сарваць перамовы аб вызваленні заложнікаў, якіх утрымлівае ХАМАС. У бок Злучаных Штатаў ужо зараз гучыць нямала крытыкі за выкарыстанне права вета ў той час, калі амаль 30 000 чалавек былі забітыя ў зоне канфлікту.