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Зоопарки Германии раздают животных из-за невозможности обеспечить их теплом и едой

08 ноября 2022 10:20
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Новости Германии. Не только люди, но и животные в Европе страдают от энергокризиса. Зоопарки Германии собирают пожертвования и раздают питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Зоопарки Германии раздают животных из-за невозможности обеспечить их теплом и едой-1

Высокие цены на электричество вынуждают администрацию искать спонсоров, чтобы за их счет оплатить счета и обеспечить теплом животных. Правда, некоторые зоопарки с этим уже не справляются и раздают своих обитателей. Так, в Дрездене руководство приняло решение закрыть террариум. Теперь 10 видов рептилий и около 25 видов рыб будут переданы новым владельцам.  

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# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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