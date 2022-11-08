Зоопарки Германии раздают животных из-за невозможности обеспечить их теплом и едой

Новости Германии. Не только люди, но и животные в Европе страдают от энергокризиса. Зоопарки Германии собирают пожертвования и раздают питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокие цены на электричество вынуждают администрацию искать спонсоров, чтобы за их счет оплатить счета и обеспечить теплом животных. Правда, некоторые зоопарки с этим уже не справляются и раздают своих обитателей. Так, в Дрездене руководство приняло решение закрыть террариум. Теперь 10 видов рептилий и около 25 видов рыб будут переданы новым владельцам.

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