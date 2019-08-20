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Зоопарк и цирк без слонов: этих животных могут запретить использовать в сферах развлечений

20 августа 2019 06:31
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В ближайшее время может вступить в силу запрет продавать и использовать диких африканских слонов в различных сферах развлечений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоопарк и цирк без слонов: этих животных могут запретить использовать в сферах развлечений-1

Идею поддержали большинство стран-участниц Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Дело в том, что слоны находятся под угрозой исчезновения. Огромный спрос на кость этих млекопитающих привел к резкому сокращению популяции. Несколько лет назад в Африке проживали более миллиона слонов. Теперь же ежегодно погибает около 35 тысяч.

Зоопарк и цирк без слонов: этих животных могут запретить использовать в сферах развлечений-4

# Дикие животные # Фотофакт

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