Знаменитый бельгийский шоколатье подготовил необычные подарки в честь Дня влюблённых. Посмотрите какие

Кондитеры всего мира не спят ночами, чтобы 14 февраля порадовать всех влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стремится растопить сердца своими сладостями и знаменитый бельгийский шоколатье. За время пандемии сладкий бизнес очень пострадал, но 14 февраля – хороший повод заполнить витрины магазинов со вкусом карамели, малины и маракуйи. Яркие съедобные сердечки уже приводят в восторг местных жителей и гостей, которые любят шоколад.