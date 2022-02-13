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Знаменитый бельгийский шоколатье подготовил необычные подарки в честь Дня влюблённых. Посмотрите какие

13 февраля 2022 12:05
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Кондитеры всего мира не спят ночами, чтобы 14 февраля порадовать всех влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитый бельгийский шоколатье подготовил необычные подарки в честь Дня влюблённых. Посмотрите какие-1

Стремится растопить сердца своими сладостями и знаменитый бельгийский шоколатье. За время пандемии сладкий бизнес очень пострадал, но 14 февраля – хороший повод заполнить витрины магазинов со вкусом карамели, малины и маракуйи. Яркие съедобные сердечки уже приводят в восторг местных жителей и гостей, которые любят шоколад.

Знаменитый бельгийский шоколатье подготовил необычные подарки в честь Дня влюблённых. Посмотрите какие-4

Считается, что именно сладкий подарок на День всех влюбленных поможет установить тесную связь между парами. Даря своей половинке шоколадное сердце, вы отдаете ей частичку своего.

# Праздничные даты # Фотофакт

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