Зимняя страна чудес в Харбине. Просто посмотрите, как красиво на международном фестивале снега и льда

Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур принял первых гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур принял первых гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока это так называемая пробная эксплуатация. В зимней стране чудес площадью 820 тысяч квадратных метров разместились 60 кластеров различных ландшафтов.
Трудились над изваянием более 100 произведений почти 10 тысяч человек.
В этом году мероприятие – а оно проводится в 23-й раз – посвящено «Свету зимних Олимпийских игр», которые примет Китай уже в феврале.