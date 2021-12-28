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Зимняя страна чудес в Харбине. Просто посмотрите, как красиво на международном фестивале снега и льда

28 декабря 2021 08:32
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Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур принял первых гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Зимняя страна чудес в Харбине. Просто посмотрите, как красиво на международном фестивале снега и льда-1

Пока это так называемая пробная эксплуатация. В зимней стране чудес площадью 820 тысяч квадратных метров разместились 60 кластеров различных ландшафтов.

Зимняя страна чудес в Харбине. Просто посмотрите, как красиво на международном фестивале снега и льда-4

Трудились над изваянием более 100 произведений почти 10 тысяч человек.

Зимняя страна чудес в Харбине. Просто посмотрите, как красиво на международном фестивале снега и льда-7

Зимняя страна чудес в Харбине. Просто посмотрите, как красиво на международном фестивале снега и льда-9

В этом году мероприятие – а оно проводится в 23-й раз – посвящено «Свету зимних Олимпийских игр», которые примет Китай уже в феврале.  

# Фестиваль # Фотофакт

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