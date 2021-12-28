Зимняя страна чудес в Харбине. Просто посмотрите, как красиво на международном фестивале снега и льда

Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур принял первых гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока это так называемая пробная эксплуатация. В зимней стране чудес площадью 820 тысяч квадратных метров разместились 60 кластеров различных ландшафтов.

Трудились над изваянием более 100 произведений почти 10 тысяч человек.