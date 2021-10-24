Жёны экс-президентов Польши поддержали беженцев. Женщины призвали пропустить на границу журналистов

Новости Польши. В польском городке Михалово прошел митинг местных матерей в поддержку мигрантов, застрявших на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они недовольны жестким обращением с беженцами. Женщины призывают правительство позволить юридическим лицам, гуманитарным и общественным организациям оказывать помощь мигрантам. Также протестуют и жены экс-президентов Польши. Они требуют допустить гуманитарные организации и журналистов на польско-белорусскую границу. Польша ввела в приграничных районах режим чрезвычайной ситуации. В том числе он предполагает ограничение доступа к информации о деятельности госслужб.