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Жёны экс-президентов Польши поддержали беженцев. Женщины призвали пропустить на границу журналистов

24 октября 2021 14:33
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Новости Польши. В польском городке Михалово прошел митинг местных матерей в поддержку мигрантов, застрявших на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жёны экс-президентов Польши поддержали беженцев. Женщины призвали пропустить на границу журналистов-1

Они недовольны жестким обращением с беженцами. Женщины призывают правительство позволить юридическим лицам, гуманитарным и общественным организациям оказывать помощь мигрантам. Также протестуют и жены экс-президентов Польши. Они требуют допустить гуманитарные организации и журналистов на польско-белорусскую границу. Польша ввела в приграничных районах режим чрезвычайной ситуации. В том числе он предполагает ограничение доступа к информации о деятельности госслужб.  

# Акции протеста # Фотофакт

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