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«Жёлтые жилеты» готовятся провести акции протеста во Франции

18 мая 2019 14:40
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Новости Франции. Участники движения «желтые жилеты» намерены провести 18 мая акции протеста в ряде крупных французских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом они отметят шесть месяцев с начала своих выступлений. В очередной раз на осадное положение переходит Париж.

«Жёлтые жилеты» готовятся провести акции протеста во Франции-1

«Желтые жилеты» с ноября 2018 года протестуют против экономической и социальной политики властей. К движению примкнули представители более радикальных группировок.

«Жёлтые жилеты» готовятся провести акции протеста во Франции-4

Во многих случаях субботние выступления выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

# Акции протеста # Фотофакт

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