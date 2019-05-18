«Жёлтые жилеты» готовятся провести акции протеста во Франции
Новости Франции. Участники движения «желтые жилеты» намерены провести 18 мая акции протеста в ряде крупных французских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом они отметят шесть месяцев с начала своих выступлений. В очередной раз на осадное положение переходит Париж.
«Желтые жилеты» с ноября 2018 года протестуют против экономической и социальной политики властей. К движению примкнули представители более радикальных группировок.
Во многих случаях субботние выступления выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.