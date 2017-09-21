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Жуткий пожар в отеле Torn House в Ростове: кадры с места событий

21 сентября 2017 18:27
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Новости России. В центре российского Ростова-на-Дону 21 сентября горело здание гостиницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь охватил около 800 квадратных метров.

Жуткий пожар в отеле Torn House в Ростове: кадры с места событий-1

Пожару присвоен третий уровень сложности. Из-за опасности распространения огня из ближайших зданий были эвакуированы люди. По предварительным данным, пожар начался из-за возгорания утеплителя на фасаде. В районе отеля объявлен режим ЧС.

На данный момент известно о двоих погибших.

# Пожар # Фотофакт

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