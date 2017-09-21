Жуткий пожар в отеле Torn House в Ростове: кадры с места событий

Новости России. В центре российского Ростова-на-Дону 21 сентября горело здание гостиницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожару присвоен третий уровень сложности. Из-за опасности распространения огня из ближайших зданий были эвакуированы люди. По предварительным данным, пожар начался из-за возгорания утеплителя на фасаде. В районе отеля объявлен режим ЧС.