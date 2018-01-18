Жуткая трагедия с автобусом в Казахстане попала на видео

Новости Казахстана. 18 января на трассе Самара-Шымкент в Казахстане загорелся автобус с пассажирами. В результате трагедии погибли более 50 человек (подробнее).



Из полыхающего транспортного средства удалось выбраться только пятерым: троим пассажирам и двум водителям. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки в автобусе.

Погибшие были жителями Узбекистана.



Устанавливаются причины пожара. Назначен ряд экспертиз. Расследованием занимается специальная комиссия.