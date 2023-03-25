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Жуткая авария в Гонконге. Пострадали около 100 человек

25 марта 2023 11:55
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Новости Гонконга. Около сотни человек пострадали в результате ДТП в Гонконге. На трассе столкнулись пять автомобилей и четыре автобуса. В одном из них находились студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жуткая авария в Гонконге. Пострадали около 100 человек-1

По предварительным данным правоохранителей, алкоголя в крови водителей не обнаружено, никто из них не превышал скорость. Причины аварии пока не установлены, идет расследование.

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# Авария # Фотофакт

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