Жуткая авария в Гонконге. Пострадали около 100 человек

Новости Гонконга. Около сотни человек пострадали в результате ДТП в Гонконге. На трассе столкнулись пять автомобилей и четыре автобуса. В одном из них находились студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Гонконга. Около сотни человек пострадали в результате ДТП в Гонконге. На трассе столкнулись пять автомобилей и четыре автобуса. В одном из них находились студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным правоохранителей, алкоголя в крови водителей не обнаружено, никто из них не превышал скорость. Причины аварии пока не установлены, идет расследование.
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